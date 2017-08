La tecnología y los medios

La irrupción de la tecnología en los medios de comunicación impresos, televisión y radio ha sido grande y los ha afectado de una forma importante.



Los medios impresos han sido, tal vez, los más afectados por internet y las redes sociales. Por ejemplo, en el caso del atentado en Barcelona, toda la información relevante estaba subida al ciberespacio minutos después de haber ocurrido este lamentable hecho. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram son medios sociales en los cuales se puede percibir cómo los usuarios son una competencia real de los periodistas, ya que informan sobre lo que está sucediendo en el mundo en breve tiempo.

El problema es que en estas fuentes, la posibilidad de encontrar información poco creíble es alta. Las entrevistas, investigaciones y columnas de opinión siguen siendo muy importantes. Cuando se lee información en internet, el lector puede escoger la que quiera y cuando quiera, lo que no sucede en los medios impresos, ya que estos dan a conocer solo lo que consideran importante, y, así, no se tiene opción de seleccionar nada distinto.



La televisión también se está viendo muy afectada por el servicio de TV OTT (‘Over the top’), como se le dice a la que se puede ver por internet, como Netflix, Hulu, Crackle y otros similares. La TV OTT está creciendo muy rápidamente y es mucho más barata que la televisión por suscripción. Hay que anotar que si se están usando muchas aplicaciones de OTT, como la de HBO, Hulu, Netflix, que cobran una mensualidad, el total de todos los cobros puede no ser muy barato. Muchos generadores de contenido han lanzado una aplicación y cobran por ver sus programas.



La radio es, en mi opinión, el menos afectado. Hay aplicaciones que permiten al usuario escuchar emisoras de todo el mundo. En música hay muchísimas aplicaciones que permiten oír, pagando una pequeña suma mensual, un gran contenido en altísima calidad. La radio satelital es una modalidad que existe ya hace años, pero que no ha despegado como se esperaba. Emisoras que se pueden oír por internet son ya algo muy popular. Es importante que todas se metan en el ciberespacio abriendo su canal de ‘streaming’ y dejando almacenados sus programas por algunos días para que se puedan oír días después de haberse emitido.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co