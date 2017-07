La multa por la reversión

Sorprendió la noticia del fallo del tribunal de arbitramiento para que Claro y Movistar le tengan que pagar varios billones de pesos al Estado en compensación por la reversión de la infraestructura establecida en las primeras concesiones del espectro. Es importante tocar el aspecto de cómo nos afecta a los usuarios del servicio, que no solo incluye la voz sino también los datos para navegar por internet.

Un pago tan alto va a tocar sensiblemente los presupuestos que seguramente se tenían para mejorar el servicio, el cubrimiento de más áreas y la actualización de las redes para incorporar nuevas tecnologías. Esto para no hablar de la subasta de la banda de 700 Mhz del espectro, en la que posiblemente ya no podrían intervenir los citados operadores.



5G, la quinta generación en transmisión de datos inalámbricos, ofrece una velocidad mucho más rápida a la que existe hoy; la 4G, con menor latencia y mayor cubrimiento. Esta requiere de la actualización de la infraestructura, y esto cuesta mucho dinero, que seguramente ya no van a tener Claro ni Movistar o no van a tener interés en invertir, y que va a hacer que Colombia se rezague en el mundo digital.



Buenas comunicaciones, como 5G, van a ser esenciales para la implementación del Internet de las Cosas, lo que va a facilitar que las ciudades se conviertan en inteligentes, que los colombianos y sus empresas empiecen a usar elementos conectados que les van a facilitar su vida y su trabajo. Esperemos a ver qué sucede con este tema, pero ojalá que se nos tenga a los colombianos en cuenta y no nos dejen a la vera del camino.



La ETB se debe vender. Una empresa de esta magnitud metida en tecnología debe hacer inversiones muy grandes para poder competir con éxito en el mercado de las comunicaciones, televisión, acceso a internet, y excluyo la telefonía análoga, que ya murió. Va a ser difícil que esto se haga al mismo nivel que la competencia, lo que hace que la ETB pierda valor anualmente hasta que sea necesario regalarla.



Los sindicatos y opositores a esta transacción nunca han tenido esto en cuenta, en especial el magistrado que detuvo el negocio, a quien se le va a deber que los bogotanos sufran un detrimento patrimonial muy importante. Otro error craso de nuestra injusta justicia colombiana.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

