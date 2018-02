Gobierno, a transformarse

La transformación digital, la que hemos mencionado varias veces en esta columna, es fundamental para las empresas, proceso que no solo hay que iniciar sino también terminar, pues hay estudios que demuestran que cuando esto no se hace, el pronóstico es que haya pérdidas importantes.

Surge la duda de qué está haciendo el Gobierno para transformarse digitalmente. Hay que reconocer que se han hecho procesos importantes, como el de datos abiertos y gobierno en línea, pero se sigue presentando uno de los obstáculos que interfieren con la transformación digital, como es la existencia de silos informáticos. Es decir, información aislada que no se comparte y no abre las puertas para que otras entidades que la necesitan se comuniquen fácilmente y que algunas veces se convierten en reinos que dan poder, pero al abrirse lo pierden.



Muchas entidades del Estado tienen la misma información, pero en algunas puede estar desactualizada. Uno, como ciudadano, puede aparecer en varias bases de datos gubernamentales, pero con información desactualizada en varias de ellas, cuando lo óptimo sería que al modificar algún dato en solo una de las bases, este cambio se riegue por todas las demás y así quede actualizado el registro del ciudadano. Un caso preocupante es por qué no se ha implementado el voto electrónico, tema que está sobre la mesa hace no solo meses sino décadas. Es urgente montar este sistema de votación.



Otro tema preocupante es que ningún candidato, ninguno, se ha manifestado sobre sus proyectos en lo que tiene que ver con el mundo digital. La buena vida de los ciudadanos ya no solo está en seguridad, economía, impuestos, etc., sino también en lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, comercio electrónico y todo lo relacionado con lo digital. Esto preocupa. Yo les pediría que dejen de lanzar trinos y se dediquen a elaborar un futuro digital para los próximos 4 años, en caso de ser elegidos.



* * * *



Se acercan las elecciones de Congreso y Presidente. Son etapas que pueden cambiarle la cara al país, si por casualidad se elige al peor alcalde que ha tenido Bogotá, Gustavo Petro. O si sale elegido un candidato que vaya a echar al piso el acuerdo con las Farc, aunque sí hay cosas que corregirle. Espero que los candidatos no sigan polarizando al país, ya que ahora ni tomando café se puede hablar de política sin entrar en una discusión.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co