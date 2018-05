¿Entregar código fuente?

La solicitud de entregar el código fuente de la aplicación que se usó para procesar los votos en las elecciones de este domingo demuestra que quienes lo solicitaron a la Registraduría Nacional no tienen ni idea de qué es esto.

Pues bien, para dar una breve explicación, los computadores solo entienden instrucciones en unos y ceros, que es en lo que están escritos los programas, es decir en lenguaje de máquina. Los desarrolladores de aplicaciones no escriben en unos y ceros porque sería casi imposible, por lo cual los lenguajes de programación que se usan, y hay muchos, están formados de instrucciones fáciles de leer y usar para programar.



El código fuente de un programa lo componen las instrucciones en el lenguaje de programación que se usó para desarrollarlo. Este programa, sin embargo, no puede ser procesado por el computador, por lo cual hay que pasarlo por un compilador, que es un programa que revisa que las instrucciones hayan sido bien escritas y no tengan errores de sintaxis y, si lo encuentra sin errores, lo traduce a código binario o a lenguaje de máquina que sí puede ser ejecutado por el computador.

Por tanto, pedir el código fuente de un computador es adueñarse de todas las ideas que fueron involucradas en la aplicación para lograr los objetivos propuestos –en el de la Registraduría no tengo duda de que son honestos y transparentes–, violando así la propiedad intelectual de la aplicación. ¿Quién evitaría que si se entrega este código fuente a alguien no sea vendido a otro país para ser usado en sus elecciones?

¿Se imaginan a Microsoft entregando el código fuente de su sistema operativo Windows o de sus aplicaciones de Office? Esto no tiene precio y son el activo más importante de las empresas que desarrollan aplicaciones.



Creo que fue una absoluta tontería e ignorancia el haber solicitado el código fuente de la aplicación de la Registraduría porque no les aportaría nada y sí se estaría violando la propiedad intelectual y se entregaría gratis un activo valioso. Los programas open source, en español código abierto, sí están disponibles a cero costo para el que los quiera, siempre y cuando cualquier mejora o modificación que se le haga también quede disponible de forma gratuita.



Si quiera ya pasaron las elecciones. Los colombianos no queremos más debates, más noticias falsas, más trinos políticos. Lo que queremos es un país en paz, mirando hacia el futuro, sin corrupción y con justicia y salud.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co