Elecciones: qué nos espera

Entramos en el año de elecciones para Congreso y presidencia y en el que los medios se ocuparán de comunicar y evaluar las propuestas que los candidatos llevarían a cabo si fueran elegidos.



Tengo que repetir lo que he escrito aquí, y es que los candidatos hablan de todo sobre nuestra puerca justicia; de economía, salud, paz, impuestos y muchos otros asuntos, pero nunca se detienen a hacerlo sobre lo que van a hacer en el aspecto tecnológico y cómo puede afectar esto sus otros planes de forma positiva.

En este campo hay mucho por hacer y caben las preguntas de qué piensan sobre el uso de la gran cantidad de datos que se están generando –‘big data’– y que puede ser utilizada para tomar las mejores decisiones una vez se estructure y se cumplan los procedimientos para convertirlos en datos procesables y confiables. También, sobre cómo se va a usar la inteligencia artificial dentro del Gobierno y sus entidades. Estos son solo unos ejemplos de lo que deberían tratar.



Dada la masificación de internet en este gobierno, cuyo ministerio de TIC es de los pocos destacables, cabe interrogar sobre qué se piensa hacer con la educación en línea, cómo se va usar para lograr que muchas más personas puedan estudiar y hasta certificarse o sacar grados en temas específicos.



Otro aspecto que he mencionado aquí es si se tiene el proyecto de implementar aplicaciones que permitan controlar las licitaciones y ejecuciones de los proyectos asignados a terceros, para evitar que nos sigan robando la plata a los colombianos.



Ojalá el presidente que se posesione el próximo 7 de agosto nombre en su gabinete ministerial a personas, políticos o no, que tengan en sus mentes todo lo que está pasando en el mundo digital. ¿Qué tal nombrar un ministro de Salud que no sepa nada sobre lo que está pasando con la e-medicina –e-health–, que está siendo muy usada en otros países y ha permitido llevar consultas a sitios remotos?



Ojalá se nombre a un ministro de TIC que tenga experiencia en ese campo para evitar que se pierda el primer año de su gestión tratando de entender de lo que se trata su cartera.



Llegó el momento en el que la tecnología tiene que estarse mencionando en los discursos de los candidatos. Si no se hace, creo que debemos votar por el que sí la tenga en cuenta en sus planes de gobierno.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

