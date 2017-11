El sector telecomunicaciones

En Colombia, donde hay ahora muchos sectores bastante caídos debido a la desafortunada y poco inteligente reforma tributaria, hay que destacar uno que ha decrecido en un porcentaje muy preocupante, cercano al 20 por ciento, y es el de las telecomunicaciones, en especial el de los operadores de celulares.

En él se han presentado situaciones que han hecho que los dineros que las empresas concesionarias de este servicio tenían listos los hayan destinado a ser invertidos en otros países y no en Colombia. Una de ellas fue la de la reversión, que, después de una dura pelea legal en la que aparentemente se determinó que no se debía realizar, finalmente el Estado la cobró y hubo que pagarla. No sobra decir que este dinero saldrá de los bolsillos de los colombianos que usamos estos servicios. Eso demuestra una debilidad jurídica en el manejo de temas de telecomunicaciones, donde se generó una barrera difícil de saltar cuando de invertir plata se trata.



En estos últimos meses se ha presentado otro palo en la rueda del progreso de este sector, y es la nueva demora en la subasta del espectro de los 700 Mhz, que tiene un impacto positivo en los operadores para crecer y ofrecer mejores servicios, mayor velocidad y menor costo. Además, se deberían eliminar las trabas que actualmente existen, llamadas topes de espectro, que hacen que no todos los operadores puedan competir en esa subasta, porque de ganarla los excederían. Este tema hay que estudiarlo y reformarlo para que haya un buen balance, una buena competencia y que sea justo para todos los operadores.



Esto, sumado al rollo de la poca seguridad jurídica, hace que muchas empresas que tenían su platica guardada para invertirla en Colombia hayan tomado la decisión de invertirla en otros países que sí abonan el terreno para que este sector clave para el progreso de la tecnología crezca. Otro factor es que el Estado es socio de tres de los operadores de telefonía celular: Movistar, UNE y ETB. Esto exige que el ente regulador convergente que se va a crear sea independiente, para que el Estado demuestre equilibrio en las decisiones que se tomen sobre este sector. O que vendan sus participaciones. Esto sí que es necesario, más cuando los encargados de la justicia, aun en las altas cortes, son corruptos. Llegó el momento en el que el Estado les demuestre a los colombianos transparencia y honestidad.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co