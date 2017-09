Otra excelente noticia producida en Andicom, celebrado en agosto pasado, fue la creación del Viceministerio de Economía Digital. ¿Qué es eso?, se preguntarán algunos. Pues, economía digital es aquella que se basa en tecnologías de computación digitales intercomunicadas. También se la conoce como la economía de internet o la nueva economía.



Este concepto no es nuevo, ya que fue tratado en un libro de Don Tapscott, en 1995, titulado ‘The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence’. Fue en este libro en el que se acuñó el término de ‘economía digital’.

Otro libro que salió al mercado en 1998, llamado ‘10 Rules for a New Economy’, de Kevin Kelly, describe qué se debe seguir para tener éxito en lo que, se vaticinaba, iba a llegar en el mundo transaccional y de negocios en la nueva era de la tecnología digital, interactuando por redes.



Esos eran conceptos de autores visionarios, porque de lo que se va a encargar este viceministerio viene consolidándose solo hace algunos años. Una economía digital no es solo el comercio electrónico, o ‘e-commerce’, que ya se convirtió en nuevo canal de ventas y está teniendo mucho éxito en el país, liderado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



Un sabor de la citada economía es el ‘omni-channel’, una experiencia en la que el cliente recibe la misma atención sin importar el canal que se esté usando. Es decir, ya sea en una tienda física, donde le ofrecen lo que le gusta y saben su historial de compras; o por comercio electrónico, en el que esto ya es una realidad, o por teléfono. El cliente no va a notar la diferencia de atención, sin importar el canal de ventas que esté usando para hacer transacciones en un negocio.



El teletrabajo también tiene que ver con la economía digital, ya que solo se puede hacer con el uso de tecnologías y de redes de comunicación, la medicina electrónica y muchos otros aspectos de cómo vivimos y hacemos negocios. Así que el viceministro de Economía Digital tiene un camino muy interesante pero largo que recorrer, y Daniel Quintero, quien ocupa este cargo, estoy seguro, lo puede hacer bien.



Bienvenido a Colombia, su santidad. Lo necesitamos, y le pido el favor de que nos bendiga a todos los colombianos para que superemos este estigma de la corrupción y el país salga adelante. Bienvenido, santo padre.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co