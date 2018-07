Control a procesos de multas

Lo que ha quedado demostrado con el caos en los embargos por el incumplimiento en los pagos de las multas de tránsito, en que algunos alegan que no fueron impuestas a ellos, que hicieron el pago pero este no aparece o se le cargó a otro, y más anomalías, es el desorden y la falta de procesos estrictos para ejecutar algunas operaciones en el Distrito, como la de las multas.



En cuanto a las fotomultas, sabiendo que pueden provenir de cámaras de la Secretaría de Movilidad, de la Policía o de un celular de un agente de esa institución, si no se cuenta con un proceso para manipularlas se genera un desorden como el sucedido.

Por esto es muy importante que se pueda contar con un proceso detallado que tenga en cuenta la fuente de la multa, y detrás de este debe implementarse una aplicación sistematizada que permita ver en qué paso del proceso está cada multa o su pago.



Esta aplicación debe poder generar una bitácora de qué usuario le dio trámite a la multa o al pago en cada uno de los pasos que se deben cumplir, para así determinar quién fue el responsable del error que generó algún desorden en el proceso de las multas, como, por ejemplo, cuánto se demoró en algún paso del proceso, y así alguien tendrá que responder por demoras injustificadas o también para detectar manipulaciones raras en los trámites.



Otro caso que ha generado errores, y nada tiene que ver con el Distrito, es que algunas empresas comercializadoras de automóviles contratan intermediarios para hacer los trámites necesarios en el Runt para entregárselo al comprador, y estos dan su dirección en esa entidad en lugar de la del comprador, lo que genera que las multas nunca le lleguen al dueño del carro.



Si se decide implementar una aplicación que administre el proceso de las multas, sería conveniente contratar una entidad privada para hacer auditoría a la aplicación y los procesos que maneje. ¿Por qué una empresa privada? La razón es que si fuera un departamento o un funcionario dentro de la Secretaría de Movilidad, podrían estar sometidos a todo tipo de influencias como ‘no nos pisemos la cola’, lo que debilitaría la fortaleza de lo que estoy proponiendo.



Ahora, los que no pagan sí deben ser embargados, pero no hay derecho a que los que han pagado deban someterse a todo tipo de filas y demoras en esta entidad para generar la aclaración de su situación. No es justo. Nunca es tarde para sistematizar estos procesos para que lo sucedido no vuelva a ocurrir.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co