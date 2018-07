Ciudades inteligentes

Colombia –que tiene ciudades cuyos habitantes las cuidan, como Medellín, y otras, como Bogotá, donde se botan basura, papeles y otras cosas a la calle, haciendo que se vea descuidada– debe empezar a pensar en convertirlas en urbes inteligentes.



Una ciudad inteligente es aquella que utiliza soluciones tecnológicas para mejorar su eficiencia operacional, compartir información con sus habitantes y mejorar sus operaciones, beneficiando así la vida de sus ciudadanos.

Con el internet de las cosas (IoT), que ya llegó, no hay duda de que se facilita el camino para convertirse en una ciudad inteligente. La semaforización inteligente que el alcalde Peñalosa va a implementar es un buen paso, pero muy corto, ya que se debería haber completado con una aplicación de seguridad para poder reconocer rostros de delincuentes y situaciones anómalas.



Si el Gobierno empezara a usar el ‘big data’ –la gran cantidad de información que se genera en las ciudades– y usara las aplicaciones diseñadas para analizarlo, podría establecer con mucha más exactitud en qué zonas están las necesidades de la gente y cuáles son estas, cuáles son las zonas más inseguras, dónde hay calles que generan mucho tráfico por su pésimo estado, y muchas otras cosas más. Usando ‘big data’, no hay duda de que se pueden conocer con anticipación los problemas para tratar de solucionarlos lo antes posible, para generar bienestar entre los ciudadanos.



Mirando hacia un futuro, para TransMilenio podríamos pensar en el uso de buses de conducción automatizada, es decir, sin conductores, para mejorar el tráfico; de robots que ejecuten algunas funciones repetitivas para que se hagan más rápido y sin errores, pero esto será dentro de algunos años; sin embargo, por qué no empezar a pensarlo desde ya.



Usar la tecnología de las comunicaciones para mantener a los ciudadanos informados de lo que pasa en la ciudad es muy importante. Con esto se podrían evitar situaciones como los trancones que se causan cuando empiezan a arreglar una calle y no se avisa por anticipado y, a veces, solo por los medios de comunicación tradicionales.



El presidente Duque, quien es joven y muy seguramente bastante digital, bien podría comenzar a establecer las bases para que se empezara a pensar en ciudades inteligentes. Sería importante comenzar con una ciudad prototipo que se preste a acoger estas nuevas iniciativas para ver cómo sale el proyecto, y así corregir las falencias al implementarlo para cuando se haga en otras ciudades.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co