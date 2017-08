A empujar todos la tecnología

Quiero empezar corrigiendo un error que cometí en la columna pasada al decir que Movistar y Claro tenían que pagar una multa, cuando el pago que deben hacer es producto del fallo de un tribunal de arbitramento que les ordena pagar 4,7 billones de pesos por la reversión de la infraestructura. Presento excusas a los lectores.



Es sorprendente ver cómo entidades del Gobierno se atraviesan el palo en la rueda, a veces sin darse cuenta. El Ministerio de TIC ha hecho una muy buena labor llevando la tecnología digital y la conectividad a todo el país, lo cual beneficia a todos los colombianos, empresas y desarrolladores de aplicaciones.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte se le atraviesa al uso de las aplicaciones digitales que benefician a todo el mundo, como Uber, al confirmar la multa contra esta empresa y haciendo que los taxistas amarillos, con solo poner una raya negra a sus taxis, se conviertan en elegantes y tengan tarifas más altas. Se dice que sus conductores van a ser entrenados para prestar un buen servicio y que los carros deben cumplir con ciertas características, pero ¿quién va a controlar que esto se cumpla y que cualquier taxista amarillo, con una simple franja, no lo convierta en elegante?



¿Por qué Mintransporte no hace que los taxis cumplan las normas de tránsito, como las zonas donde está prohibido parquear? En los centros comerciales se ven siempre 10 o 15 taxis amarillos parqueados al lado de las señales de prohibido parquear. Los lectores deberían tomar fotografías y enviárselas a este ministerio porque allá están ciegos.



Ojalá el Mintransporte le ponga buen juicio a la demanda de Cabify contra los amarillos elegantes, muchos de los cuales seguramente pertenecen a quienes hoy son dueños de gran número de taxis, con influencia en entidades públicas que rigen este servicio. Y ojalá las entidades del Gobierno se pongan de acuerdo para que la tecnología avance a buen ritmo y no para que unas la empujen hacia adelante y otras, hacia atrás.



Se salvó el ICBF con la no aceptación de Juan Carlos López a su dirección. Qué excusa la del Presidente decir que esto fue gracias a un ataque mediático en contra de López, cuando no hubo una sola buena opinión sobre esta persona, exceptuando la de Santos.



¡Feliz cumpleaños, mi querida Bogotá!



