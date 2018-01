A cumplir con e-Censo

Hace tres días cumplí con mi responsabilidad como colombiano de hacer el censo en forma virtual y me sorprendió lo fácil que es el proceso. En un mundo en el que la gran mayoría de las personas, vía celular, tableta o computador, están casi siempre conectadas a internet, el cumplir con el e-censo es una tarea y una responsabilidad para la cual ya no hay excusa.



La página de internet requiere, primero, que se cumpla con el proceso de registrarse para obtener un código de usuario y una palabra clave, para que luego se pueda ingresar y elaborar el censo respondiendo las preguntas que aparecen en forma ordenada y lógica.

Es importante tener todos los datos a la mano. Los de la persona que está haciendo el censo del hogar y los de los que viven en él, porque van a ser solicitados en algunas preguntas. Estos incluyen los números de las cédulas, la fecha de expedición de la de quien que va a crear la cuenta o a registrarse y el nivel más alto de estudio de los que conviven en ese hogar.



Es muy importante no equivocarse, razón por la que debe hacerse con mucho cuidado y no con mucha rapidez, porque si hay algo que corregir más adelante, es necesario volver a ingresar todos los datos que se dieron enseguida de la respuesta que se corrigió. Recomiendo usar el Explorer, porque con otros navegadores no me fue muy bien.



Esta faceta de gobierno-en-línea es muy importante ya que facilita tener los datos de la población que habita en Colombia: sus perfiles, nivel de estudios, cómo viven y otra información más. Esto le permitirá al Gobierno que llega este año tomar las mejores decisiones, aquellas que beneficien a la mayoría de los colombianos, ya que con la aplicación de Data Analytics al gran volumen de datos que se va a recoger se van a poder establecer patrones y obtener conocimientos, lo que antes no se lograba no obstante tener los datos porque era imposible analizarlos sin contar con las herramientas con las que se cuenta hoy.



Es una responsabilidad de todos los colombianos cumplir con el censo, y la mejor forma es hacerlo de manera virtual entrando a la página del Dane.



* * * *



¿Colombia en paz? Da risa oír esto, ya que desde hace años no había tantos policías ni militares muertos, gracias a los terroristas narcosecuestradores, llámense Eln o disidentes de las Farc. Hay que motivar al Ejército, porque ahora sí que lo necesitamos para salvaguardar nuestro país.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN