13 de agosto 2017 , 03:32 a.m.

Se volvió lugar común que todo aquel que no comparte cualquiera de los contenidos de la reforma política que se tramita en el Congreso señale que esta carece de conexidad con el Acuerdo de Paz. Llegan al extremo de caricaturizar la reforma preguntándose en público cuál es la relación de una nueva organización electoral o un nuevo sistema electoral con la reincorporación de las Farc a la vida civil.

Quienes así piensan parten de la equivocada premisa de que la paz es el resultado automático del final de la confrontación armada y pasan por alto que el Gobierno Nacional ha dicho, una y otra vez, que la construcción de una paz estable y duradera empieza por el fin del conflicto, pero no termina ahí. En efecto, la construcción de la paz pasa por una serie de reformas que hagan de nuestra sociedad una más democrática en lo político y más incluyente en lo económico y social, de tal manera que nadie más vuelva a tener excusa para empuñar las armas contra el régimen constitucional y legal.



En ese orden de ideas, esta no es una reforma para reincorporar a las Farc a la vida civil, es una reforma para ofrecer mayores garantías al ejercicio de los derechos políticos de los colombianos, garantías para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, medidas para promover la participación de jóvenes y mujeres en la política y normas para diseñar un nuevo sistema y organización electoral que modernicen y profundicen nuestra democracia.



Así lo reza el Acuerdo de Paz en el punto 2, que, además, definió para efectos de construir el texto que se llevó al Congreso un procedimiento que el Gobierno siguió con absoluto rigor. Así las cosas, el principal insumo de esta reforma son las recomendaciones de la Misión Electoral, creada en el Acuerdo de Paz, que luego fueron enriquecidas con las opiniones de las distintas fuerzas políticas.



Respetamos todas las críticas que se le hagan al proyecto y las asumimos como una oportunidad para mejorarlo. Sin embargo, hay una que merece una respuesta de precisión: no se reducen las competencias de los organismos de control, incluidas sus facultades de sancionar con la separación del cargo a servidores públicos con efecto inmediato. Lo que se crea es el grado jurisdiccional de consulta para aquellos eventos en los que se sancione con inhabilidad para el ejercicio futuro de derechos políticos, en cuyo caso el Consejo de Estado tendría máximo un mes para resolver de fondo. Hoy, a través de la acción de nulidad que se interpone ante el Consejo de Estado por sanciones emanadas de los organismos de control, aquel se adopta meses e incluso años para tomar decisiones definitivas. Esta disposición de la reforma es una modulación de una recomendación de la Misión Electoral basada en lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos.



La reforma política debe ser leída como una oportunidad para que fortalezcamos nuestras instituciones, promovamos la participación política de nuevos actores y profundicemos nuestra democracia. La construcción de una paz estable y duradera exige de todas las entidades del Estado y sus representantes una actitud amplia y generosa frente a la posible modificación de algunas de sus competencias, en tanto –por su propia naturaleza– en eso consiste una reforma constitucional.



GUILLERMO RIVERA

Ministro del Interior