Carta abierta para un pacto de no agresión y saboteo

Apreciados candidatos presidenciales:



Las agresiones y los saboteos durante actos proselitistas, de los cuales varios de ustedes han sido víctimas, nos obligan a hacer un alto para la reflexión. Mal haríamos en continuar el camino ignorando las señales de alarma. Todos los candidatos tienen el derecho a adelantar sus campañas sin miedo, a lo largo y ancho del país. Este derecho está siendo afectado, y debemos unirnos para defenderlo.



Primero fue la agresión contra los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Al país poco le importó porque se trataba de los exguerrilleros. Nuestros pedidos de mesura fueron ignorados por fanáticos, y la indiferencia de amplios sectores de la clase política ayudó a normalizar una agresividad que contamina la deliberación sensata y madura.

Es verdad que el Gobierno les dio a las Farc garantías para la participación política y no les prometió la aceptación de la gente. Pero ese paso de la condena expresada en la palabra a una tramitada vía huevos y piedras era mal presagio. De ahí en adelante, otros hechos han marcado una negativa tendencia.



Permítanme recordar a Bertolt Brecht: “Primero se llevaron a los judíos, pero, como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero, como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero, como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero, como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero, como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.



La caja de Pandora de la agresión se abrió, y los saboteos se multiplicaron. ¿No deberían todos los candidatos poder expresarse en plaza pública? ¿No deberíamos todos nosotros poder escucharlos? ¿No constituye eso un eje de los derechos políticos de electores y elegidos?



El expresidente Álvaro Uribe fue increpado por cientos de manifestantes en Popayán. No cruzaron la línea roja de la violencia, pero sí le impidieron el ejercicio libre de la libertad de expresión y reunión. Luego, en una progresión peligrosa, tuvo lugar un hecho aún confuso contra Gustavo Petro en Cúcuta. La Fiscalía ha descartado impactos de bala en el carro, pero está claro que sí se presentó una agresión en medio de la manifestación del candidato.



No podemos, entonces, volvernos sordos, ciegos y mudos ante lo que acontece, como si hubiésemos olvidado que en los años 40 del siglo pasado se vivía un ambiente político similar y poco tiempo después estalló una guerra civil que cobro más de 300.000 vidas.



No puedo ser ajeno al recuerdo de las denuncias de Bernardo Jaramillo previas a su homicidio. El gobierno de la época las llamó “estrategia electoral”. Nos negamos a repetir los errores de otros en el pasado. Por esa razón, el señor Presidente de la República ordenó, hace semanas, reforzar los esquemas de protección de todos ustedes.



En virtud de lo acá relatado, el señor Presidente los invita a celebrar un pacto de condena y rechazo a cualquier tipo de agresión o saboteo de la campaña presidencial.

Con el Gobierno o sin él, los colombianos necesitan de ustedes un gesto de unión. Digan lo necesario, expongan sus propuestas y manifiesten su desacuerdo en todo lo que les parezca. Pero pónganse de acuerdo en algo: la violencia contra uno de ustedes constituye un ataque contra todos y contra nuestra democracia.



GUILLERMO RIVERA

* Ministro del Interior