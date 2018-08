El régimen de Daniel Ortega cometió una triple traición que ha desembocado en una brutal represión: a la democracia, a la izquierda sandinista de la que procede y a las mujeres nicaragüenses. ¿Qué salidas puede haber?

El pueblo nica ha aguantado mucho. Sufrió las dictaduras represivas y corruptas de la dinastía Somoza entre 1937 y 1979. En 1972, un terremoto destruyó su capital, Managua. Entre 1979 y 1990 padeció la guerra de los contras y el fracaso del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Después del interregno sanador del gobierno de Violeta Chamorro, vinieron la corrupción del derechista Arnoldo Alemán y su alianza con Ortega, quien volvió al poder en 2007 tras la reforma de un ‘articulito’ de la Constitución que permitió su elección con solo 35 % de los votos.



La traición a la democracia se protocolizó con su reelección en 2011, que violó la prohibición constitucional pero fue avalada por una corte de bolsillo. Lo mismo sucedió en 2017. A lo largo de estos tres períodos transitó de una dictablanda (como allí la llamaban) a una dictadura tan represiva y corrupta como la somocista. Su mujer, Rosario Murillo, era su candidata para el próximo período. Y se dice que ya habían escogido a uno de sus hijos para sucederla.



Ortega traicionó la izquierda sandinista cuando se alió con Alemán y los grupos económicos dominantes, así como con el enriquecimiento de la familia presidencial y sus amigos, a través de una corrupción desenfrenada. Las entrevistas recientes a los respetados intelectuales que lo acompañaron durante el gobierno sandinista –como vicepresidente (el escritor Sergio Ramírez), ministro de Cultura (el poeta Ernesto Cardenal) y presidenta de la Televisión Estatal (la novelista Gioconda Belli)– constituyen un testimonio patético de cómo Ortega traicionó ese movimiento.



Gioconda Belli, en su biografía El país bajo mi piel (2010) ya había advertido cómo desde 1979, “a medida que los Ortega (Daniel y su hermano Humberto) se fueron apropiando del poder y monopolizándolo, la revolución fue perdiendo su ímpetu, su brillo, su energía positiva. Se impuso la mentalidad de falta de escrúpulos y principios, populista y manipuladora”.



En 1998, Ortega fue denunciado por su hijastra Zoilamérica Narváez por violación y abuso sexual repetidos. El caso fue archivado cuando su madre y ex primera dama, Rosario Murillo, encubrió a su marido. A esa primera gran traición a la mujer nicaragüense la siguió el apoyo a la prohibición del derecho al aborto en 2006, para ganarse el favor de la Iglesia católica.



Los empresarios (a quienes Ortega consintió desde 2007), la Iglesia y la mayoría de los gobiernos de la región (con la honrosa excepción de Costa Rica) jugaron el papel de idiotas útiles durante los largos años de la dictablanda. Solo ahora, cuando se ha desatado lo más sangriento de la dictadura, se están oponiendo con coraje. La OEA creó el jueves un grupo de trabajo para hacer seguimiento a la crisis, a instancias de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, México y EE. UU. Pero aún no se contempla aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, y ningún país ha sido capaz de abrir las puertas de sus embajadas en Managua para que se refugien líderes estudiantiles amenazados de muerte.



¿En que terminarán las protestas? ¿Dimitirá Ortega? ¿Se sostendrá, como Maduro, sobre el hambre y la sangre de su pueblo? ¿Intervendrá el ejército, que no ha reprimido pero tampoco defendido la población?



Viene a la mente un poema vietnamita citado por Gioconda Belli: “Rellenamos el cráter de las bombas. / Y de nuevo sembramos. / Y de nuevo cantamos. / Porque jamás la vida se declara vencida”. Y una buena amiga nica, María José Lacayo de Velasco (q. e. p. d.), quien una noche, llorando, nos dijo: “Soy de Managua, que es como decir soy de Ur de Caldea, una ciudad que ya no existe”.



GUILLERMO PERRY