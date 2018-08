Picando en punta

El gobierno Duque empezó pisando duro con un grupo de iniciativas legislativas que coinciden, en parte, con la consulta anticorrupción avalada por el Presidente y con el anuncio de orientaciones sensatas para la próxima reforma tributaria. Pero este buen arranque ha estado opacado por posiciones del Centro Democrático en abierta contradicción con las reiteradas llamadas de Duque a la unión de los colombianos.

Tres paquetes legislativos fueron presentados al día siguiente de ser anunciados en el discurso de posesión del nuevo presidente. Con ellos se busca: limitar los períodos de los congresistas, hacer pública la declaración de renta de los funcionarios públicos, ampliar el uso obligatorio de pliegos tipo a toda la contratación estatal, volver imprescriptibles los delitos de corrupción, eliminar el voto preferente, democratizar los partidos y dotar de autonomía al Consejo Nacional Electoral; prohibir que en adelante, el narcotráfico y el secuestro sean tratados como delitos conexos a los de carácter político. Esta última constituye una notificación al Eln de inamovibles para la negociación. Las demás, incluidas las disposiciones de reforma política, constituirían un primer contado de una estrategia integral anticorrupción. Por demás, concuerdan con propuestas de la consulta en curso y de la Misión Electoral.



Por su parte, el ministro de Hacienda anunció que la reforma tributaria se orientará a gravar más a las personas “de manera directa y clara” y menos “de manera indirecta y confusa”, a través del impuesto a las empresas. Para ello se reduciría el umbral a partir del cual se paga impuesto a la renta, para que más ciudadanos contribuyan al financiamiento del Estado, y se limitarían las exenciones que benefician desproporcionadamente a las personas de ingresos altos. Tiene razón al decir que los gravámenes a las empresas se trasladan, en últimas, a los consumidores, trabajadores y accionistas y que es mejor, en lo posible, gravar directamente a las personas en forma progresiva.



Asimismo, anunció que simplificaría el IVA y eliminaría las exenciones que favorecen a las personas de altos ingresos, mediante el expediente de gravar la canasta familiar, pero devolver una suma equivalente a las familias de bajos ingresos. Este cambio haría más progresivo el IVA y aumentaría su recaudo neto. Finalmente, se ampliaría el uso del monotributo, que ha sido una bendición para las pequeñas empresas.



Estas orientaciones coinciden en un todo con parte de la agenda pendiente del informe de la comisión asesora del año 2015 y son coherentes con las recomendaciones técnicas que hemos hecho la mayor parte de quienes hemos trabajado en esta área.



En síntesis, un buen comienzo. Salvo las notas discordantes entonadas por el Centro Democrático (CD).



Resulta contradictorio que el CD anuncie que apoyará las iniciativas legislativas de Duque, pero no la consulta anticorrupción. ¿Acaso una votación alta en ella no presionaría al Congreso a aprobar los proyectos del Gobierno? Por restar protagonismo al partido Verde, que promovió la consulta, el CD debilita la posición de Duque ante el Legislativo.



Peor aún, sus avisos pagados, en fondo negro, y su apoyo entusiasta al vergonzoso discurso del presidente del Senado el martes pasado contradicen los propósitos de unir a los colombianos y no usar el espejo retrovisor que ha expresado repetidamente el presidente electo.



Este proceder indicaría que Uribe ya comenzó a marcarle líneas negras a Duque, según la interpretación de diversos analistas. Pero también podría sugerir que en los próximos años viviremos en un escenario político con una clara división del trabajo entre amigos: un Duque que representará la cara amable del nuevo régimen y una bancada del uribismo encargada del trabajo sucio.





GUILLERMO PERRY