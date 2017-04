Pescando en río revuelto

‘En río revuelto, ganancia de pescadores’. Este refrán se refiere a quienes sacan provecho de situaciones de desorden. El río lo revolvieron Odebrecht, la improvisación en la implementación del acuerdo de paz y la desaceleración económica. Pero los comportamientos oportunistas agravan los problemas.

El más notorio es el del Centro Democrático, que aprovechó el descontento para lanzar su campaña presidencial encabezando una marcha contra la corrupción, que ha resultado ser un mal endémico en sus propias filas. Uribe y Ordóñez merecen un premio Ripley a la ciencia ficción. Aunque la ciencia ficción es ficción que parece realidad. Y Uribe y Ordóñez son una realidad que parece mentira. Es inconcebible que resulten ser voceros del rechazo popular contra las malas prácticas que ellos mismos entronizaron. Las marchas habrían cumplido sus propósitos de no haberse atravesado la tragedia de Mocoa. La tragedia desplazó la atención de los medios y puso de presente la mezquindad de esos propósitos en medio del dolor nacional.



Del otro lado hay un Presidente que ‘se acaba de enterar’ de que Odebrecht financiaba ilegalmente sus campañas y que a veces parece más interesado en su imagen internacional que en gobernar el país. No se hizo presente en las regiones para explicar el acuerdo con las Farc y no se lo advierte al frente de los múltiples aspectos de su implementación. Por ello se observan tanta improvisación y luchas de poder en el Gobierno. Es de esperar que el general Naranjo, como vicepresidente, corrija en algo este estado de cosas. ¡Pero falta Presidente!



Y no es que los colombianos no reconozcamos que Uribe y Santos le han prestado servicios importantes al país. Uribe doblegó a las Farc, y Santos aprovechó esa situación para iniciar un proceso de negociaciones bien concebido. Pero ambos han ido borrando con el codo lo que hicieron con la mano.



Quienes cuidan el queso (el Fiscal, el Contralor y el Procurador) están incurriendo en excesos mediáticos que dejan traslucir sus ambiciones políticas. Es muy importante que investiguen a fondo. Pero, como señaló Carlos Caballero, el Fiscal y el Contralor parecen en trance de campaña, en un abuso mediático que no tiene parangón entre quienes ocupan cargos similares en otros países. El Contralor vincula de manera irresponsable a decenas de personas a investigaciones con escaso fundamento. Estos oportunismos y exageraciones acaban diluyendo la responsabilidad de los culpables, mediante el fácil expediente de enlodar a todos.



Y hay ministros que tratan de aprovechar el ‘fast track’ para pasar reformas que le sirvan a su propia carrera.



El oportunismo impide aprovechar las oportunidades que ofrece toda crisis. Y contribuye a un ambiente de pesimismo que paraliza. Los funcionarios no deciden porque les da susto que los investiguen. Al acusar a todos de corrupción, se les permite a los corruptos camuflarse mejor. Por eso son los primeros en acusar de corrupción a los demás. Los inversionistas y consumidores dejan de invertir ante la sensación de que todo está mal. De esta manera se agravan la desaceleración y la corrupción y se corre el riesgo de no consolidar la paz.



Los ciudadanos no podemos tragar entero. Reconociéndoles sus contribuciones, debemos exigir a Uribe y a Santos que asuman su responsabilidad personal en este descuaderne. Y al Fiscal, al Contralor y al Procurador, que hagan diligentemente su tarea con discreción y responsabilidad.



Y no debemos dejarnos dominar por la desesperanza. Porque junto con el evidente despelote hay logros y oportunidades importantes. La exitosa desmovilización de las Farc no es un hecho menor. Haber superado el choque de la brutal descolgada de los precios del petróleo sin caer en una crisis, como le sucedió a Venezuela, Ecuador, Brasil o Argentina, tampoco es un logro despreciable.



GUILLERMO PERRY