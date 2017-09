No propiamente un Lego para niños

Pasé de niño muchas horas viendo a mi padre armar complejísimos rompecabezas, que exigían gran precisión para ajustar cada pieza y mucha imaginación para anticipar una visión realista de la pintura final. El próximo gobierno se va a enfrentar a un problema parecido en lo económico y lo fiscal. Los dilemas que tuvieron Uribe y Santos parecerán, en comparación, un Lego para niños.



No se contará con los muy abundantes ingresos fiscales y de divisas que hubo entre el 2003 y el 2014, gracias a la combinación inusual de los precios del petróleo más altos y las tasas de interés internacionales más bajas de la historia. Tampoco, con el impulso que esta feliz conjunción les brindó a la actividad económica y las finanzas públicas.

La mayoría de los precandidatos parecen no haberse percatado de la magnitud del problema fiscal y de reactivación económica que habrán de afrontar. O están soñando –y sería bueno que despertaran y aterrizaran en la dura realidad– o les están pintando a los electores pajaritos de oro imposibles de alcanzar, incurriendo en una peligrosa demagogia.



Ojalá miren los estimativos de Fedesarrollo, reconocido como el mejor centro de investigación independiente de América Latina. Esa entidad calcula que el choque que sufrió la economía por la caída dramática del valor de sus exportaciones (de 60.000 a 31.000 millones de dólares entre el 2012 y el 2016: una reducción del 48 %) fue comparable al de los dos episodios más difíciles de la vida económica del país: los ocasionados por la guerra de los Mil Días, entre 1898 y 1902, y por la Gran Depresión, entre 1928 y 1932 (cuando se redujeron en 45 % y 49,8 %, respectivamente). Y estima que, por la brutal caída de los ingresos fiscales petroleros (de un pico de 3 % del PIB a cero en el 2016 y 2017 y un máximo de 0,4 % en los años siguientes), apenas temporal y parcialmente compensada por las reformas tributarias del 2014 y el 2016, el déficit fiscal se mantendría al menos en 4 % del PIB por varios años, a no ser que haya recaudos tributarios adicionales. Y eso suponiendo una fuerte austeridad en el gasto, que elimine la ‘mermelada’ y la corrupción y realice inversiones mínimas en el posconflicto.



Como consecuencia, la brecha con las metas de la regla fiscal se iría ampliando hasta el 2,7 % del PIB, en contraste con las optimistas proyecciones del Gobierno, que también está dedicado a pintar un mundo de ilusiones. Por eso, Fedesarrollo, Anif y otros muchos economistas independientes estimamos que el próximo gobierno tendrá que hacer milagros para reducir significativamente la evasión (lo que exigiría implementar la ambiciosa reforma de la Dian que recomendó la Misión Asesora y no hizo la administración Santos) y/o una nueva reforma tributaria.



Reducir el déficit para evitar una crisis fiscal que nos sumiría en fuerte recesión, como la que ha sufrido Brasil por igual causa, y, al mismo tiempo, ejecutar las inversiones mínimas requeridas para consolidar la paz y mejorar la infraestructura, la educación y la salud será casi tan complicado como lograr la cuadratura de un círculo.



Para complicar las cosas, las inversiones en infraestructura, petróleo y minería que requiere el país enfrentarán cada vez más la oposición de comunidades locales muy empoderadas pero muy desinformadas. Este es un fenómeno nuevo que nos acompañará por mucho tiempo y que el próximo gobierno tendrá que manejar con paciencia, pedagogía, imaginación y liderazgo, lo cual no ocurrió bajo la actual administración.



Sería bueno que los precandidatos dejaran de pensar y pregonar que la solución de estos problemas resultará tan fácil como armar un Lego para niños.



P. S.: dudo que Vargas Lleras logre quitarse de encima la mala fama de su Cambio Radical mediante el simple expediente de inscribir su candidatura por firmas.



GUILLERMO PERRY