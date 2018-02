Midas al revés

Todo lo que tocaba el rey Midas se convertía en oro, según la leyenda. A Santos le pasa con frecuencia lo contrario. Prometió que el sector minero-energético, que en ese entonces andaba en pleno ‘boom’, sería una de las cinco locomotoras que jalonarían la economía. Y lo frenó en seco. Dos decisiones pendientes podrían agravar el daño que se le ha hecho si se adoptan en forma apresurada.



Es cierto que el sector está de capa caída, principalmente por la reducción vertiginosa de sus precios internacionales en el 2014, aunque ha habido una recuperación moderada en los últimos meses. Pero el brillo del oro y el petróleo se había comenzado a opacar desde antes.

El Gobierno puso el reflector sobre el sector al designarlo con el nombre rimbombante de locomotora, y los ambientalistas y movilizadores de comunidades se le vinieron encima. Tras su declaración de amor inicial, Santos lo dejó abandonado a su suerte. No hizo el esfuerzo de buscar un equilibrio razonable entre su necesario desarrollo, la protección ambiental y la participación comunitaria. Por eso se paralizó la inversión minera hace rato. Y por eso, hoy estamos ante la perspectiva de volver a ser importadores de petróleo.



El subsector eléctrico y gasífero ha padecido un cúmulo de demoras y errores regulatorios de la Creg desde hace más de 10 años. Por eso hubo racionamiento de gas en el 2014, y varias plantas térmicas fueron obligadas a quemar derivados del petróleo a costa de los consumidores y el medioambiente, en contravía de las tendencias mundiales.



Lo que ha pasado desde el 2014 con los precios del gas en la Costa no tiene perdón. El ministerio y la Creg han dado palos de ciego, y se ha llegado al peor de los mundos: los inversionistas no tienen señales estables, con lo cual no ha habido exploración suficiente, y, simultáneamente, se ha permitido a los productores ejercer todo su poder actual de mercado, lo que ha forzado a los consumidores a pagar precios muy superiores a los del mercado internacional.



Lo más grave podría estar por venir. Al Gobierno le ha dado por dejar legados con decisiones prematuras que pueden resultar muy costosas.



El empeño por licitar ya una planta regasificadora en el Pacífico, cuando solo se necesita que entre en operación hacia el 2024, impondría sobrecostos innecesarios a todos los usuarios de gas. ¿Por qué quieren obligarnos a todos a pagar un costo adicional para que se haga antes de tiempo? ¿Por qué no se contempla que la construyan bajo su propio riesgo quienes más se benefician de ella, como se hizo con la actual, situada en Cartagena? La revista ‘Natural Gas World’ calificó de “extravagante” esta decisión prematura.



Lo lógico sería terminar los estudios y obtener los permisos y licencias ambientales, mientras se despejan los interrogantes acerca de cuándo pueden entrar en operación los nuevos descubrimientos en el mar Caribe y si vamos a usar o no nuestro gas no convencional. Si finalmente resulta necesaria, se tomaría entonces la decisión más conveniente sobre su localización y financiación.



Los planes de la Upme para basar casi toda la expansión futura del sector eléctrico en energía eólica y solar (contemplan hasta 3.000 MW en un sistema que tiene hoy 16.800 y tendrá pronto 2.400 más de la central de Ituango) también conllevan riesgos importantes. Estoy a favor del desarrollo de las energías verdes (incluidas la hidroelectricidad y el gas), pero tomar decisiones precipitadas en esas cuantías puede conducir a serios errores y sobrecostos, porque la energía eólica y la solar son intermitentes y requieren respaldo de energía firme de otras térmicas. ‘The Economist’ ha prevenido sobre los errores que cometieron otros países al tomar decisiones parecidas.



El activismo de última hora en materia energética puede resultar más costoso que la inactividad de los pasados siete años.



GUILLERMO PERRY