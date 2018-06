Los próximos cuatro años

El triunfo de Duque se debió a la impopularidad de Santos, a la inteligencia con la que Uribe y Duque manejaron la campaña y a los errores de Fajardo y De la Calle. Si Duque conduce un gobierno excluyente de derecha y cae en una crisis fiscal, dentro de cuatro años terminará con una impopularidad como la de Santos y entregará el poder a un Petro fortalecido.



Pero la historia será diferente si mejora la economía, hace un gobierno más incluyente y el centro político se recompone. Porque Duque tuvo solo el 39 % de los votos en primera vuelta y Petro, el 25. El resto (36 %) fueron votos por Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle, y los electores de centro son más que eso, pues muchos votaron por Duque por susto a Petro y otros, por Petro por temor a Uribe.

Lo que suceda en la economía dependerá ante todo de que Duque no haga tonterías en materia fiscal. Si las hace, dentro de uno o dos años enfrentará una situación como la que hoy padece Argentina después de un período inicial de euforia y ‘confianza inversionista’. Pues Santos y Cárdenas arreglaron el problema fiscal solo por dos años con la reforma tributaria del 2016 y dejaron a sus sucesores un hueco grande a partir del 2019, cuando se acaban las sobretasas temporales a las empresas.



Si, en esas circunstancias, Duque rebaja aún más el impuesto a las empresas, como ofreció, sin una compensación adecuada, perderá el grado de inversión y el acceso a recursos externos. Tendría entonces que ir al Fondo Monetario a pactar un ajuste a cambio de su apoyo financiero, tal y como le sucedió a Macri. Ojalá Alberto Carrasquilla no lo deje hacer esa barbaridad y Marta Lucía lo convenza de que el crecimiento futuro depende de lograr mejoras en productividad y no de nuevos incentivos tributarios. Ella debería ponerse al frente de nuestro abandonado sistema de competitividad e innovación.



Igualmente importante, si Duque no comprende que cerca de la mitad de los colombianos votaron en su contra en segunda vuelta indignados por el altísimo grado de corrupción, por la falta de oportunidades de medio país y por las actitudes del uribismo, displicentes con la ley y los derechos de los demás, le entregará el poder dentro de cuatro años a un Petro empoderado.



Duque dijo, en su discurso del domingo pasado, que quiere ‘ser el presidente que unirá a los colombianos’, acabará con la ‘mermelada’, no hará trizas los acuerdos y no echará atrás ningún derecho. Queda por ver si estas palabras fueron un saludo a la bandera o si representan una afirmación de independencia frente a quienes le llegaron a última hora y piensan que podrán seguir haciendo la fiesta de la corrupción política, así como a quienes lo apoyaron desde el principio y creen que volverán a tener licencia para hacer lo que les venga en gana y vengarse de sus contendores. Porque ¿qué hará con Ordóñez, Viviane y los demás pastores intolerantes de este mundo; con Lafaurie, la Cabal, José Obdulio y demás extrema derecha del Centro Democrático? Y, ante todo, ¿cómo pasará sus reformas por el Congreso sin darles ‘mermelada’ a Cambio Radical, ‘la U’, los conservadores y los liberales de Gaviria, y cómo logrará el milagro de que el presidente eterno lo siga apoyando sin que haga todo lo que él diga? No fue un buen comienzo buscar aplazar el reglamento de la justicia especial para la paz.



De otra parte, ¿serán capaces Fajardo, el partido Verde y lo que queda de liberalismo, con De la Calle y los hermanos Galán, de recomponer el centro?



Petro aprovechará cualquier error del Gobierno y una posible debilidad del centro para fortalecerse y paralizar el país a punta de movilizaciones, como anunció. Lo que pase dentro cuatro años dependerá de que Duque se desprenda un poco de quienes lo rodean y de que la Coalición Colombia y el liberalismo presenten un frente unido.



GUILLERMO PERRY