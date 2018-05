Lo que nos jugamos

Hay mucho en juego en las elecciones del próximo domingo. Corremos el riesgo de quedar en el dilema de escoger entre dos populismos en segunda vuelta. Uno de derecha, que podría desperdiciar la primera oportunidad en 50 años de consolidar la paz y revivir el ambiente de intolerancia que padecimos durante los gobiernos de Uribe. O uno de izquierda, que puede llevarnos a una crisis económica y promover confrontaciones destructivas entre clases sociales. ¿Optaremos por continuar viviendo en un ambiente de extrema polarización política, como el que ha caracterizado los últimos ocho años? ¿O nos daremos la oportunidad de votar en segunda vuelta por la reconciliación entre los colombianos y la construcción de una sociedad incluyente, equitativa y moderna?

Invito a quienes no quieren más enfrentamientos destructivos, especialmente a los jóvenes, pues está en juego su futuro, a que no se queden en casa y salgan a votar. Y que lo hagan por un candidato que privilegie el consenso razonado sobre la confrontación estéril, la inclusión frente a la exclusión de uno u otro lado y la prudencia en lo económico en lugar de aventurerismos de izquierda o derecha. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo.



Votaré por Fajardo por considerar que es quien mejor encarna la opción del consenso, la inclusión y la prudencia, debido a:



1) Su talante, formador de consensos y respetuoso de la opinión ajena, como lo demostró cuando gobernó Medellín y Antioquia. Es el único dirigente que se negó a tomar partido en la absurda polarización en que nos sumieron Uribe y Santos. Y es un pedagogo que inculca valores y promueve cultura ciudadana, como su compañero Antanas Mockus. Su firme posición de respeto a los acuerdos firmados facilitará la consolidación de la paz.



2) Su programa, que pretende avanzar hacia la igualdad de oportunidades educativas y de servicios de salud para todos los colombianos y que apoya la iniciativa privada innovadora y competitiva, cuidando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal y ambiental. Fajardo no ha prometido llegar a reducir impuestos en la difícil coyuntura fiscal que vivimos, como lo han hecho irresponsablemente Duque y Vargas. Ni se ha comprometido con gastos excesivos como Petro. Considera que la seguridad jurídica y la recuperación de la confianza en las instituciones, a través de una total transparencia, son hoy las claves de la confianza inversionista. Se propone estimular la innovación empresarial y lograr mejoras rápidas en la calificación de los trabajadores, porque sabe que esta es la única vía segura para incrementar nuestra productividad y diversificar nuestras exportaciones. Y garantiza hacer todo esto protegiendo nuestro ambiente natural.



3) Su credibilidad para emprender una lucha efectiva contra la corrupción, bien ganada por su manera de hacer política y sus ejecutorias públicas. Todos los candidatos hablan hoy de esa lucha, pero no todos tienen la misma credibilidad. La tienen Fajardo y De la Calle. No Vargas Lleras, aunque les notifique a los parlamentarios que lo están acompañando que se terminó “la robadera”, como lo dijo textualmente en una grabación reciente.*



Tampoco Duque, porque, aunque tiene una hoja de vida limpia, subsiste la duda de si en su gobierno asomará la fea tolerancia con la corrupción que caracterizó al de Uribe (como sucedió con el DAS, Incoder, Estupefacientes, Agro Ingreso Seguro, Ruta del Sol II, la ‘parapolítica’). Tampoco la tiene del todo Petro, no obstante su denuncia contra Samuel Moreno, porque no fueron claros los negocios de sus cuñados durante su administración.



Por demás, Fajardo es el único candidato de centro con posibilidades de pasar a segunda vuelta y de, luego, ganarle a la opción populista de derecha, según la última Gran Encuesta. No tomemos riesgos innecesarios.





* La Pecera, Canal de El Tiempo.