La primera administración Santos se inauguró con un ambicioso proyecto de reforma del sistema de regalías. Se dijo, con razón, que no podía continuar el enorme desperdicio de recursos ni la corrupción de que habían hecho gala los departamentos y municipios productores que recibían un chorro enorme de recursos sin control alguno. El país miraba indignado el desierto de La Guajira y la selva del Putumayo, donde no quedó huella física del paso de tanto dinero, y las piscinas de olas en Arauca, los parques temáticos en el Meta y los préstamos del Casanare a los Nule.

La reforma pretendía repartir mejor la mermelada en la tostada, según la expresión gráfica de Juan Carlos Echeverry —entonces ministro de Hacienda—, evitar los elefantes blancos, doblegar la corrupción, invertir un 10 por ciento en innovación y ahorrar parte de los recursos para cuando pasara la bonanza. Pero un informe de la Contraloría General de la República presentado esta semana demuestra que fue un fracaso.



Hay bajísimos niveles de ejecución, falta absoluta de priorización y dispersión deprimente de recursos en miniproyectos de muy bajo impacto. No hubo, como se pretendía, megaproyectos que atendieran varios departamentos o municipios. La gran mayoría de los proyectos de innovación no merecen ese nombre y han sido ejecutados por entidades sin calificación técnica. El fondo de ahorro quedó tan mal diseñado que al caer el precio del petróleo, el Ministerio de Hacienda tuvo que aprobar ‘desahorros’ sin una base legal clara. Siguió habiendo un gran desperdicio de recursos, los elefantes blancos no se extinguieron del todo y aún hay un alto grado de corrupción en el sistema. Por eso, la ‘mermelada’ acabó siendo una mala palabra.



¿Por qué, en este caso, al perro lo caparon por segunda vez? Por la improvisación, falta de coordinación y el exceso de clientelismo que han caracterizado al gobierno Santos. No se consultaron las buenas prácticas de otros países, ni experiencias domésticas valiosas como la del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que funcionó bien entre 1995 y el 2006. Simplemente se pactó con el Congreso una repartición milimétrica entre gobernadores y alcaldes de LA TOTALIDAD de los cuantiosísimos recursos de las regalías, ¡incluyendo los destinados a innovación!, en un kafkiano sistema de fondos, reglas de repartición e instancias burocráticas.



Desde cuando Echeverry socializó el proyecto, expertos y columnistas independientes y el director de Planeación Nacional observamos que, si bien repartiría mejor la ‘mermelada’ y podría evitar los peores excesos observados hasta entonces, un sistema tan inflexible y clientelista garantizaría que continuaran el desperdicio y el fracaso de la muy deseable inversión en innovación. El Gobierno no escuchó sino a los parlamentarios y retiró al director de Planeación por atreverse a disentir.



El Congreso aprobó a fines del año pasado un acto legislativo que mitigará lo peor que ha está sucediendo con los recursos de innovación: habrá convocatorias abiertas entre universidades y centros de investigación acreditados, y estos ejecutarán sus proyectos sin la intermediación de las autoridades locales.



Pero aún hay mucho por arreglar. En el seminario de esta semana discutimos la forma como se podrían enmendar los problemas remanentes. Pero lo que el próximo presidente debería hacer es conformar una misión de expertos internacionales y locales —los últimos ‘ad honorem’, como de costumbre—, quienes, con base en el informe de la Contraloría, el examen de lo que han hecho bien otros países y lo que dice la literatura técnica sobre el tema, presenten ante el país un proyecto bien estructurado para una nueva reforma integral. O sea, que haga exactamente lo que no hizo Santos.



P. S.: Uribe sigue dando papaya, ahora insultando a todos los maestros de Colombia.



GUILLERMO PERRY