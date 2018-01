Gastar menos, invertir mejor

El informe de la Comisión del Gasto Público, que se divulga esta semana, ofrece al próximo gobierno una hoja de ruta para hacer más eficiente y equitativo el Estado colombiano. Sus recomendaciones contribuirían a mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos de educación, salud y protección social que presta el Estado, así como de la infraestructura pública. También facilitarían controlar el nivel del gasto para poder cumplir la regla fiscal y así evitar que perdamos el grado de inversión, lo que conduciría a encarecer el crédito para las empresas, los ciudadanos y el Gobierno y reduciría los flujos de inversión hacia el país. Pero los comisionados advierten que, para lograr estos propósitos, también será necesario aumentar los recaudos tributarios en forma importante.

Unas propuestas resultarían en mayor flexibilidad, transparencia y eficiencia en la elaboración y ejecución de los presupuestos públicos, mediante: 1) la adopción de las mejores prácticas internacionales en el manejo presupuestal de todas las entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y municipal; 2) la eliminación de la destinación específica de muchas rentas, que impide trasladar recursos a actividades prioritarias desfinanciadas; 3) una segunda reforma del sistema general de regalías, ya que la de Santos limitó los peores abusos anteriores pero no el desperdicio de recursos, llevó a una baja ejecución y ha ocasionado malestar en comunidades mineras y petroleras porque redujo en exceso sus ingresos; y 4) límites a abusos con las vigencias futuras que pueden conducir a rigideces o crisis fiscales futuras.



Otras permitirían que el Estado tenga funcionarios mejores y motivados, mediante estas reformas: 1) de la carrera administrativa y su manejo, para que los procesos de selección y ascensos se basen exclusivamente en las competencias y el mérito de los funcionarios; 2) del sistema de remuneraciones, para atraer funcionarios capaces e incentivarlos a producir resultados. Lo más importante en cualquier organización es la calidad y motivación de sus trabajadores y directivos.



Otras propuestas consolidarían y extenderían los avances que se han logrado en compras y contratación pública –incluyendo las concesiones de infraestructura– en algunas áreas del nivel nacional: Colombia Compra Eficiente, la ANI y las 4G, Invías, Ministerio de Defensa. Estas propuestas, y la reciente adopción de pliegos únicos obligatorios en la contratación de obras en todas las agencias del Estado, permitirían frenar los hechos frecuentes de corrupción (Odebrecht, los Nule, alimentación escolar, etc.) que han desangrado las finanzas públicas y erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.



Unas más permitirían frenar otro foco de desangre y corrupción: los abusos en litigios contra el Estado, en los que se coaligan magistrados, jueces y empresarios corruptos. Hoy, hasta los Nule, los dueños de Interbolsa y de Electricaribe pueden acabar estafando dos veces: una por sus fraudes o incumplimientos y otra a través de sus demandas al Estado.



También propone el informe de la comisión la racionalización de los subsidios que se dan a los más pobres y la reducción, u ojalá eliminación, de los muchos que se dan a los ricos. La comisión advierte que el proyecto de ley en curso es muy insuficiente.



Finalmente, se plantean reformas importantes en los sectores que conforman el grueso del gasto público: salud, educación, pensiones y defensa y seguridad. No me alcanza el espacio para comentarlas hoy.



Si hiciéramos todo lo anterior, tendríamos un país mucho mejor. Los candidatos presidenciales deberían comprometerse a seguir estas recomendaciones en caso de ser elegidos, o decir con cuáles no están de acuerdo, por qué razón y qué curso alternativo de acción seguirían.



GUILLERMO PERRY