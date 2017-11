Europa, en peligro

Europa ha vivido desde 1950 una época de paz, integración y prosperidad sin paralelo en su historia. Pero hoy se ciernen serias amenazas sobre el Viejo Continente. En lo interno, el ascenso de la derecha nacionalista antieuropea y las tendencias separatistas en varios países amenazan con desintegrar la Unión Europea. En lo externo, crecen la amenaza del eterno expansionismo ruso (que ya comenzó con Crimea y Ucrania) y los anuncios de Trump de que, bajo su mandato, Estados Unidos no gastarán en apoyar la defensa europea.

Europa solo había vivido otros dos períodos largos de paz: entre los siglos I y IV (la Pax Romana) y entre 1870 y 1915, justo antes de las dos guerras mundiales del siglo XX. Esos fueron también períodos de auge económico. Es una constante histórica que la paz y el progreso económico tienden a reforzarse, así como que la guerra y las crisis económicas van con frecuencia de la mano.



Los europeos que vivieron las guerras o conocen bien su propia historia (Marx decía que quien no la conoce esta condenado a repetirla) saben que el Viejo Continente podría reincidir en periodos de guerra y estancamiento. Por eso les preocupan tanto los riesgos crecientes que observan.



El ascenso de los nacionalismos de derecha se debió a casi una década de estancamiento económico (entre el 2008 y el 2016) y a la popular posverdad populista que les echa la culpa de todo a los inmigrantes. Por fortuna, perdieron recientemente en Francia y Holanda. De no haber sido por el milagro electoral del presidente francés, Emmanuel Macron, la Unión Europea estaría hoy sumida en una profunda crisis política. Pero nada garantiza que el populismo nacionalista de derecha no vuelva a asomar sus feas narices.



El separatismo, por su parte, parece endémico en varios países europeos. El caso catalán muestra hasta dónde puede llegar. Cataluña y el País Vasco son dos de las regiones más prósperas de España, pero se han sentido políticamente marginadas y fiscalmente explotadas por el centralismo madrileño.



La marginación política es incuestionable. Pero la próspera industria catalana se iría a pique sin el mercado español, y su queja de que dan al país más de lo que reciben es puro populismo de derecha, pues en toda nación las regiones más ricas tienen que contribuir al desarrollo de las más pobres. La conjunción del inconformismo con liderazgos locales irresponsables, como el del fugitivo Carles Puidgemont, y corruptos, como los de Jordi Pujol y Arthur Mas, que alimentaron las llamas del indepententismo como cortina de humo para sus negociados, condujo al actual impase que aún no se sabe cómo termine.



Si Cataluña o cualquier región de otro país del acuerdo se independizara, automáticamente quedaría por fuera de la Unión Europea. Por ello, el separatismo acentúa los riesgos de crisis en la Unión.



En lo externo, el peligro ruso es real. Rusia es el segundo poder militar mundial, pero tiene instituciones tan precarias que la han llevado a desindustrializarse y a depender excesivamente del petróleo, como cualquier Venezuela. La corrupción es rampante y la oposición está sometida a toda suerte de vejámenes y fraudes. Como en Venezuela. Y su economía está en recesión, después de haberse atragantado de dólares durante el ‘boom’ de precios petroleros... como sucede en Venezuela.



¿Se imaginan ustedes el peligro que representaría para Colombia que Maduro y Diosdado Cabello dispusieran de miles de sofisticadas armas nucleares? Bueno, pues Putin y su corrupta camarilla ex-KGB (la poderosa CIA soviética), que hoy día controlan Rusia, sí disponen de ellas. Y ante este riesgo, Trump mira para otro lado. No en vano, cada vez está más cerca de una investigación por la colaboración de la ex-KGB rusa en su triunfo contra Hillary. La ansiedad de los europeos es enteramente comprensible.



P. S. Mis condolencias a la familia de Fabio Echeverri.



GUILLERMO PERRY