Energía, economía y ambiente

El sector energético tiene un gran impacto sobre nuestra economía y el medioambiente.



Ante la caída reciente de los precios del petróleo, hubo que hacer dos reformas tributarias y se desaceleró mucho la actividad económica. Si no exploramos más, dejaremos pronto de ser un país exportador, tendremos que aumentar aún más el impuesto a la renta o el IVA y será difícil recuperar un crecimiento alto.

Además, si no comprobamos y desarrollamos más reservas de gas, tendremos que importarlo a precios internacionales, el gas y la electricidad serán más caros y se hará menos competitiva nuestra industria. Peor aún: si seguimos sustituyendo el uso del gas en plantas existentes por combustibles líquidos o por nuevas plantas de carbón, en contravía de la historia, la electricidad será muy cara y no cumpliremos nuestros compromisos ambientales. Y aunque debemos desarrollar más las energías solar y eólica, es iluso pensar que podrán sustituir completamente el uso de gas y carbón en generación eléctrica en las próximas décadas.



Lo grave es que el Gobierno no tiene una política energética clara, como concluyó el pasado Congreso del Gas. Uribe hizo cambios importantes al principio (la ANH y la reforma de Ecopetrol), pero luego su gobierno y los de Santos se limitaron a reaccionar ante las amenazas de racionamientos en épocas del Niño y a sacarle dividendos a Ecopetrol. Hasta que nos llegó la destorcida.



Ecopetrol y otras empresas públicas y privadas que operan en estas actividades son muy competentes y han hecho esfuerzos grandes. Pero necesitan definiciones claras y oportunas del Ministerio y de la Creg.



La lista de decisiones pendientes incluye:



1) ¿Qué tanta energía eléctrica debemos generar con energía eólica y solar? ¡Ojo con establecer subsidios no sostenibles, como hicimos con el etanol!



2) ¿Instalamos ya otra planta de regasificación para importar gas, ocasional o permanentemente? ¿O confiamos en que los descubrimientos anunciados entren en producción a tiempo? ¿O se podrán concretar importaciones desde una Venezuela que ya casi no existe? Se deberían iniciar cuanto antes la construcción del gasoducto a Buenaventura (que de todos modos será útil), el diseño de la nueva planta, las consultas y la licencia ambiental, para estar listos a licitarla en máximo un año y medio si resulta indispensable para garantizar el suministro de gas.



3) ¿Cómo garantizar que se construyan oportunamente los gasoductos, oleoductos y líneas de transmisión requeridas, se desarrollen con rapidez los descubrimientos y se instale, de necesitarse, la nueva planta regasificadora a tiempo? La Upme debe ir actualizando su plan indicativo y hacer subastas cuando advierta faltantes. La Creg tiene que mejorar la regulación y no demorarse tanto. El Ministerio del Interior y el de Ambiente deben colaborar para que las consultas y licencias no retrasen excesivamente las obras.



4) ¿Cómo lograr que los sectores productivos tengan energéticos competitivos y que, al mismo tiempo, haya incentivos adecuados para los exploradores, productores e inversionistas? Corrigiendo los errores de regulación que se han señalado desde hace rato a la Creg en materia de precios del gas, precio de escasez y cargos de confiabilidad eléctricos; las exigencias que llevan a hacer oleoductos y gasoductos muy tarde y de diámetro muy pequeño, incurriendo en grandes ineficiencias; las inflexibilidades que impiden a los distribuidores de gas y electricidad ofrecer precios y tarifas competitivos a la industria.



Falta ministerio. Santos ha tenido 6 ministros de Minas y Energía, que es casi como no tener ninguno. Y la Creg se quedó muy atrás y tarda mucho en decidir. Necesita un refuerzo grande. ¡Hasta los regulados han pedido esto desde hace años, y el Gobierno no ha hecho nada!



GUILLERMO PERRY