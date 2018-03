El último tren

11 de marzo 2018 , 12:56 a.m.

Este domingo definimos si el próximo Congreso es tan malo o peor que el actual, o algo mejorcito.



¿Qué posibilidades hay de que sea mejor? Pocas, en verdad, porque los partidos tradicionales (Liberal, Conservador, Cambio Radical, ‘la U’ y el Centro Democrático) evitaron que se reformara el régimen electoral para seguir violando impunemente los límites de financiamiento de las campañas. Por eso está corriendo plata a la lata para comprar votos y llevar incautos a votar como borregos. En sus listas, con pocas excepciones, están los mismos con las mismas, o parientes y herederos de condenados o investigados por hechos de corrupción. Y ya veremos a Uribe y Vargas Lleras diciendo sin pudor que esa votación amañada fue la gran encuesta de opinión.

Por eso, y porque soy incapaz de votar por nuestra izquierda criolla o por el Ku-Klux-Klan de Ordóñez, pienso hacerlo por la lista de la Alianza Verde, e invito a mis lectores a considerar esta opción. Todos en esa lista tienen hojas de vida limpias e interesantes. Sobresalen los nombres de Antanas Mockus, Iván Marulanda y Angélica Lozano para el Senado; y los de Juanita Goebertus, Katherine Miranda y Mauricio Toro para la Cámara, por Bogotá.



Mockus ha sido consecuente predicador y practicante de la cultura de la no violencia y la transparencia en el manejo de lo público (la vida y los recursos públicos son sagrados) y el mejor alcalde que ha tenido Bogotá en décadas. Iván Marulanda fue la mano derecha de Luis Carlos Galán en la época de oro del Nuevo Liberalismo y un valioso congresista y miembro de la Asamblea Constituyente de 1991. Angélica Lozano es una gran representante de la mujer moderna, profesional competente y gran defensora de los derechos que tanto vulnera nuestra sociedad. Juanita Goebertus y Mauricio Toro son brillantes profesionales jóvenes; ella, experta una en justicia transicional y él, en temas de innovación. Katherine Miranda fue una de las jóvenes líderes del Campamento por la Paz, que exigió a los dirigentes del Sí y del No que se sentaran a negociar después del plebiscito.



Es importante que esta lista llegue con una copiosa votación al Congreso para que haya allí una voz fuerte en contra de la feria de la corrupta ‘mermelada’, a la que tan aficionados se han vuelto la mayoría de los congresistas de los partidos grandes y que con tanta liberalidad repartieron Uribe y Santos en los últimos dieciséis años. La ‘mermelada’ política, como el azúcar, es adictiva y causa obesidad y predisposición a toda suerte de enfermedades, como lo demuestra el auge de los ‘Ñoños’, los Musas Besaile, la contratación directa, las licitaciones con nombre propio y demás dolencias que han llevado a nuestra frágil democracia a requerir cuidados intensivos.



También se define este domingo si una candidata experimentada y razonable, como es Marta Lucía Ramírez, le puede ganar con votos de opinión a un candidato ligero e inexperto impulsado por la formidable maquinaria uribista. Cualquiera de nosotros puede votar en esa consulta. Y deberíamos hacerlo, pues si el próximo presidente ha de ser de derecha, es mejor que sea la más capaz, la más sensata y la más demócrata de los tres candidatos que se enfrentan en ella.



Quedará luego solo una semana para ajustar candidaturas. Si Fajardo y De la Calle, debidamente empoderados por quienes los apoyan, se unen, permitirán que la mayoría de los colombianos tengamos la oportunidad de votar en segunda vuelta por un candidato de centro, con un programa económico y social sensato. Si no lo hacen, podríamos quedar condenados a escoger uno de los extremos, igualmente polarizantes, con sus programas populistas de izquierda o derecha. O a votar en blanco para expresar nuestra inconformidad ante semejante disyuntiva. Tienen una enorme responsabilidad histórica en sus manos. El último tren está a punto de partir.



GUILLERMO PERRY