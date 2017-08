El palo no está para cucharas

Concuerdo con ‘Portafolio’ cuando advierte que, en las condiciones actuales, los precandidatos deben evitar caer en tentaciones populistas porque pueden hacerle mucho daño a nuestra frágil economía. Especialmente si llegan a ganar con esas promesas.

La situación anémica y vulnerable de nuestra economía no se debe solamente a la dramática caída de los precios del petróleo de finales del 2014, aunque no hay duda de que ese factor fue el detonante de la desaceleración y la crisis fiscal. Es cierto que la situación actual sería menos crítica si las administraciones Uribe y Santos hubieran ahorrado parte de los recursos fiscales del ‘boom’ petrolero, hubieran repartido menos ‘mermelada’ a los ‘Ñoños’ y Musas y hubieran sido menos tolerantes con la corrupción. Y si se hubieran preocupado más por mejorar la productividad de nuestra economía. El juicio de la historia será duro sobre el desperdicio de las excepcionales oportunidades económicas que tuvo el país bajo estos dos presidentes.



Pero, a los candidatos no les corresponde limitarse a llorar sobre la leche derramada. Ni, mucho menos, ofrecer el oro y el moro cuando saben bien que no podrán cumplir tanta promesa. El populismo, con su predominio de lo emocional sobre lo racional, la imprevisión económica y el oportunismo, hace siempre daño en política. Pero puede resultar desastroso en circunstancias de precariedad económica, como las actuales, porque puede conducir a crisis profundas como las que viven hoy Venezuela y Brasil, o como la que padeció hasta hace poco Argentina.



El populismo no tiene color político, aunque históricamente ha sido más frecuente bajo gobiernos de extrema izquierda (Venezuela hoy) o de extrema derecha (los gobiernos fascistas del siglo pasado en Europa).



En nuestro terruño han sido populistas el gobierno de Rojas Pinilla, la alcaldía de Gustavo Petro y la oposición del autodenominado Centro Democrático. Sé que al decir esto me lloverán insultos a granel, pues cada vez que un columnista critica a Uribe o a Petro lo crucifican los más fanáticos seguidores de estos dos caudillos. Los sufriré con resignación.



La advertencia de ‘Portafolio’ es oportuna, pues ya hay jefes políticos, como Uribe, diciendo que hay que bajar impuestos y subir salarios,* tal y como lo hicieron Chávez y Maduro con resultados que están a la vista. Y hay precandidatos de las extremas que comienzan a afirmar que basta con frenar la corrupción, o reducir la ‘mermelada’, para que los recursos fiscales alcancen para todo, inclusive para bajar el IVA. O que ofrecen “dar seguridad jurídica” de un día para otro para que la economía crezca al 7 por ciento.



Esas posiciones son populistas e irresponsables porque cualquiera medianamente enterado sabe que eliminar la corrupción y la ‘mermelada’ es indispensable, pero que no sería suficiente para cerrar el enorme hueco creado por la imprevisión fiscal de las administraciones Uribe y Santos durante el período de bonanza petrolera, y que las reformas tributarias y ajustes posteriores apenas han logrado paliar temporalmente. Y que, si bien resulta fundamental garantizar seguridad jurídica a los inversionistas pequeños y grandes para llegar a crecer a tasas altas, no será posible enderezar en un día el despelote que siguen creando nuestros jueces y nuestras cortes.



En contraste, la mayoría de los candidatos de centroizquierda (incluyendo a Clara López) y centroderecha (incluyendo a Marta Lucía Ramírez) están siendo prudentes en sus apreciaciones y sus ofrecimientos. Ojalá los precandidatos de las extremas se comporten, pero, de no ser así, ojalá los electores estén alertas y no traguen entero.



P. S. La evidencia de corrupción en las altas cortes es gravísima y debe tener consecuencias.



* Página web oficial Álvaro Uribe Vélez y varias declaraciones



GUILLERMO PERRY