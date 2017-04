El huracán Trump

30 de abril 2017 , 04:15 a.m.

Se acostumbra bautizar los huracanes con nombres propios. Por lo general, duran poco pero pueden ser muy destructivos. El Katrina destruyó Nueva Orleans en el año 2005. Hoy, el huracán Donald Trump está desatado, va a quedarse para largo y aún no se sabe cuánto daño hará. El martes pasado impuso aranceles sobre importaciones de madera de Canadá y el miércoles amenazó con iniciar la salida unilateral de EE. UU. del Nafta, lo que tendría consecuencias desastrosas para los tres países miembros. En la noche, después de largas conversaciones telefónicas con Peña Nieto y Trudeau, se retiró un poco de la costa. Anunció que se iniciará la renegociación formal, pero que si no concluye bien insistirá en la salida de los EE. UU.

Esto puede ser simplemente una forma de negociar dando golpes de garrote. Pero los truenos produjeron un desplome inmediato en las monedas y acciones de Canadá y México, que se habían venido recuperando del choque inicial del triunfo de Trump. Y se sintieron en muchos otros mercados.



El riesgo de una guerra comercial originada en actos unilaterales de los EE. UU., sobre la que muchos han advertido, no ha desaparecido. Hace apenas diez días, en la reciente reunión de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, se habló de los vientos encontrados a que se enfrenta la economía mundial. De una parte, un crecimiento más rápido del esperado en China y los EE. UU., que impulsará a la economía internacional. Pero, de otro, un aumento en los riesgos de tormenta, por los efectos potenciales de eventuales excesos proteccionistas en EE. UU. y Europa.



El informe del Fondo fue enfático en recordar que las políticas de ‘yo primero’ llevaron a la Gran Depresión y que el mundo ha crecido mucho (aunque con crisis eventuales, como la del 2009) desde que los países ricos adoptaron una política de colaboración y mercados más abiertos. Reconoce que hoy hay problemas de bajo crecimiento y aumento de la desigualdad en el primer mundo. Pero demuestra que se deben mucho más al rápido cambio tecnológico y a políticas locales, que no promueven lo suficiente la productividad y la inclusión, que a la globalización. Y observa que la tentación populista es echarles la culpa a los demás (China, México, Canadá, los musulmanes), en vez de hacer lo que se debe hacer en casa.



Los rayos y centellas que se originaron esta semana en Washington contrastan con el aire fresco que trajo el triunfo en primera vuelta del candidato Macron, en Francia. En un ambiente de crecientes nacionalismos y xenofobia, reconforta un candidato joven y bien preparado que es un partidario irrestricto de la integración europea, del comercio internacional y de no cerrar la puerta a los inmigrantes. Un triunfo de Le Pen podría significar la destrucción de la Unión Europea y el retorno de graves enfrentamientos en Europa de la mano de gobiernos fascistas.



Según el Fondo, otra amenaza de tormenta proviene de las propuestas de desregulación financiera de la administración Trump. Recuerda que un proceso similar llevó a la crisis financiera del 2009 y que fácilmente puede volver a suceder lo mismo. Resulta irónico que Trump ganó gracias a los ‘indignados’, que estaban ante todo indignados con Wall Street, y a renglón seguido le entregó el manejo de la economía a Mnuchin, su secretario del Tesoro, que es un billonario de Wall Street.



Para colmo, como el Congreso y los jueces le han frenado iniciativas contra el Obamacare, los inmigrantes y el muro, y está cayendo en las encuestas, hace lo mismo que Maduro: culpa y ataca a los vecinos y al resto del mundo. Solo que Trump es un huracán que puede hacer un enorme daño al globo entero. Se sabe cómo se comienza un bombardeo en Siria o la presencia de portaaviones en la costa de Corea del Norte, pero nadie sabe cómo pueden terminar esas aventuras.



GUILLERMO PERRY