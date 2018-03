Chocando contra los muros

La Casa Blanca anunció esta semana que Trump asistirá a la cumbre presidencial en Lima, el 13 y el 14 de abril, y luego visitará a Colombia. ¿Será bienvenido? ¿Traerá algún mensaje nuevo? ¿Saldrá algo de su visita?

Parece difícil que sea bienvenido. Su política hacia América Latina se ha caracterizado por una mezcla de amenazas y desinterés, y varias de sus decisiones han causado daño a la región.



Desde su campaña amenazó con expulsar inmigrantes latinoamericanos ilegales, construir un muro en la frontera con México, terminar el tratado de libre comercio con ese país (Nafta) y echar para atrás los avances en la relación con Cuba. Y no ha cejado, aunque jueces y autoridades locales de su país han limitado el alcance de sus políticas contra los inmigrantes, el Congreso se ha negado a aprobar presupuesto para el ‘muro de la infamia’ y sectores de la industria norteamericana lo han obligado a moderar su posición contra el Nafta, pues la integración manufacturera con México les ha permitido sobrevivir la competencia asiática.



Es el primer presidente gringo en décadas que no visita a América Latina en su primer año de Gobierno, lo que demuestra su desinterés por la región. Obama lo hizo antes de 90 días de posesionado; Bush jr., apenas al mes, y Clinton, a los cuatro.



México, comprensiblemente, no ha mostrado ningún interés en recibirlo, y Brasil y Argentina están dolidos por los nuevos aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio a EE. UU.



Por todo ello es poco probable que el ambiente en la cumbre sea de fiesta. Como sí lo fue en la de Panamá en el 2015, cuando Obama tuvo un recibimiento entusiasta y se robó el ‘show’. Y en las calles de Lima habrá manifestaciones anti-Trump, ya anunciadas por el frente opositor al gobierno peruano.



Tampoco es probable que Trump traiga mensajes nuevos ni que baje el tono agresivo. Primero, porque tiene poco que aportar al tema de la cumbre, la corrupción y la democracia. Lo que se ha sabido sobre la interferencia rusa en la última contienda presidencial norteamericana, y los múltiples contactos de su campaña con autoridades de ese país durante ese período, no le confiere autoridad sobre ninguno de estos temas. Ni parecen ser de su interés como mandatario.



Y el reciente cambio abrupto del secretario de Estado Rex Tillerson, quien demostró ser un diplomático moderado aunque poco efectivo, por Mike Pompeo, un halcón como Trump y quien se desempeñaba como director de la CIA, indica que se radicalizará el tono agresivo de su política exterior, y la región no tiene propiamente un buen recuerdo de la diplomacia paralela de la CIA, con su larga historia de desestabilización de gobiernos elegidos democráticamente.



¿Y la visita a Colombia? Nuestro Gobierno insiste en que sigue viva la relación especial de Colombia con Estados Unidos. Sin embargo, también contra Colombia ha amenazado Trump con levantar muros. Propuso al Congreso, sin éxito, recortar el presupuesto de ayuda cuando más lo necesitamos para el posconflicto. Ha insinuado volver a ‘narcotizar’ las relaciones bilaterales con Colombia. Y su secretario de Comercio amenaza con bloquearnos el ingreso a la Ocde (un club de buenas prácticas) si no resolvemos ya asuntos pendientes en la agenda bilateral en materia de propiedad intelectual, medicamentos y la chatarrización de tractomulas.



No es de amigos vetar la entrada del compadre a un club social porque no le da gusto a uno en un negocio particular (aunque tenga razón frente a nuestro absurdo programa de chatarrización). Las relaciones bilaterales tienen sus conductos, y es impropio e inelegante utilizar el voto de ingreso a la Ocde para presionar la solución de estos diferendos.



Pero su visita no se habrá perdido del todo si sirve para que Trump afloje su posición en estos temas.



GUILLERMO PERRY