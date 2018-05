Cambio sí, pero del bueno

Este domingo sabremos si tenían razón quienes propusieron cambiar hacia atrás, o dar un salto al vacío, o no cambiar nada o cambiar construyendo.

¿Le funcionará a Uribe haber escogido un candidato joven con una hoja de vida limpia –o más bien en blanco– y empaquetarlo como ‘el futuro’, así sus propuestas añoren un pasado que no quisiéramos repetir? Como volver a llenar las cárceles de adictos y jóvenes descuidados en lugar de concentrarnos en perseguir a las mafias del narcotráfico, o recortar los derechos difícilmente conquistados por las minorías, o eliminar la Corte Constitucional que no le permitió a Uribe usar el ‘articulito’ por segunda vez. Sabremos si basta con un candidato que recita con estudiada compostura la lección aprendida, así no encontremos propuestas detalladas en la web de su campaña. Porque, ¿para qué programa si Duque fue y sigue siendo el que dijo Uribe? Y sabremos si somos tan masoquistas como para regresar a Ordóñez y a José Obdulio a los corredores del poder.



Hoy, domingo 27 de mayo, sabremos cuántos colombianos están dispuestos a ensayar el salto al vacío que representa Petro con su constituyente, su megalomanía, su incapacidad administrativa (y su falta de interés en administrar) y sus propuestas descabelladas, aunque presentadas elocuentemente. Como, por ejemplo, la de acabar con las 4G y volver a estatizar la prestación de los servicios públicos, según intentó hacerlo en Bogotá con una actividad para él tan estratégica como la de recoger basuras. Sabremos si queremos elegir a alguien a quien tan claramente lo incomoda la ley y que cada vez que teme perder sale a gritar ‘lobo, lobo’, como el pastorcito mentiroso del cuento. Si de verdad queremos padecer cuatro años de un presidente que como simple candidato ya se cree Moisés, separando las Aguas de Bogotá; o Gaitán, Galán o López Pumarejo. ¿Quién se creerá cómo presidente? ¿Bolívar? ¿Chávez?



Sabremos si tuvo razón Fajardo en no aliarse con el Partido Liberal en marzo, lo que le costó la camiseta amarilla a mitad de la contienda, e insistir en hacer la política sin clientelismo y sin ‘mermelada’. Si con su ascenso reciente logra remontar ese traspié con una campaña austera, hecha en medio de la calle, sin la abundancia publicitaria de Vargas Lleras, Duque o Petro. Sabremos si consiguió que los ciudadanos conocieran su programa económico, sus propuestas educativas y ambientales, calificados como los mejores y más innovadores por expertos y entidades especializadas, superando la falsa imagen de gaseoso y tibio que logró crearle la guerra sucia de dos de sus oponentes cuando encabezaba las encuestas.



Y sabremos si Vargas Lleras tuvo razón en apostarle más a la maquinaria que a la opinión. Si al antiguo vicepresidente de Santos le funcionó la estrategia del camaleón, que siendo el número dos del Gobierno sale a ser su más feroz crítico para seducir a la derecha y cuando no lo logra vira al centro para terminar de nuevo como el candidato de Santos; que es candidato por firmas de día y de Cambio Radical y ‘la U’ por la noche; que lanza un documento enjundioso los días pares y consigue adhesiones de políticos cuestionados los impares.



Y sabremos qué tanto es cierto que Gaviria convenció al Partido Liberal que rodeara a De la Calle después de dejarlo solo y quitarle el piso a su alianza con Fajardo. Y qué tan injusta es la opinión de sus compatriotas al no reconocerle el enorme sacrificio que hizo por nosotros al aguantarse durante cuatro largos años a energúmenos como Santrich y Márquez para lograr que se silenciaran las metralletas, las minas y las pipetas de gas de la guerrilla que asoló durante décadas buena parte de nuestro territorio. Este domingo sabremos, en fin, si optamos por echar para atrás, por no cambiar nada, por un salto al vacío o por un cambio constructivo.



GUILLERMO PERRY