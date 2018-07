Buen equipo, mal clima

El presidente electo, Iván Duque, prometió que dedicará todos sus esfuerzos a unir a los colombianos y combatir la corrupción. ¿Qué tanto contribuyen a estos objetivos sus primeras decisiones y el clima político actual?



Hay dos hechos positivos. Su decisión de jugársela por la consulta anticorrupción lo compromete más con esta tarea. Y el gabinete anunciado sugiere que ha puesto cierta distancia con los sectores extremos de su partido y con las agrupaciones clientelistas que lo rodearon a última hora. Tanto que algunos expresan preocupación de si con un gabinete ‘tan técnico’ podrá manejar el Congreso.

Los últimos gobiernos han equiparado gobernabilidad con la repartición de puestos oficiales y cupos presupuestales (‘mermelada’) a las fuerzas políticas y congresistas individuales. Esa práctica agudizó la corrupción y condujo al desprestigio de los partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) y las nuevas maquinarias electorales (Cambio Radical y ‘la U’). Si esto no cambia, continuaría la corrupción y correríamos el riesgo de acabar en manos de un líder populista, como ocurrió en Venezuela con Chávez y ahora en México con López Obrador (aunque este último comenzó sorprendiendo positivamente). La gobernabilidad debe conseguirse con el liderazgo del presidente sobre las fuerzas políticas que lo apoyan y con acuerdos serios con las bancadas independientes o de oposición sobre temas particulares.



Es bueno que el gabinete sea mayoritariamente técnico. Los ministros anunciados en Hacienda, Educación, Salud, Industria y Comercio, Minas y Energía, Transporte, Vivienda, Justicia y Ambiente, así como la directora de Planeación Nacional, son personas preparadas y con experiencia. Ojalá Duque los mantenga durante todo su período, como ha dicho que lo hará, porque la excesiva rotación en varias de estas carteras ha hecho mucho daño. Por su parte, los ministros de corte más político que ocuparán los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores son personas maduras, sensatas y experimentadas. Hay algunas dudas sobre cómo manejarán sus carteras los ministros de Agricultura y Trabajo, y muchas con respecto al de Defensa.



Las primeras declaraciones del ministro Guillermo Botero fueron infortunadas. No ayuda a la unión de los colombianos intentar deslegitimar la protesta social de las minorías. El ministro debería preocuparse más bien por la inmensa responsabilidad que tiene en sus manos: detener el genocidio de líderes sociales, consolidar la paz en territorios que ocupaban las Farc y que el gobierno actual dejó a la deriva, y reducir el área de los narcocultivos que explotó en los últimos años.



El éxito del Gobierno dependerá de si sus miembros actúan coordinadamente como parte de un mismo equipo. Si una selección tiene aleros que les ponen zancadilla a sus propios defensas y estos no les pasan la pelota a sus delanteros, mientras el capitán mira para otro lado, como sucedió con frecuencia en la administración Santos, hará pocos goles y le harán varios. Marta Lucía Ramírez podría ayudarle mucho a Duque en la coordinación del gabinete. Y ella y Nancy Patricia Gutiérrez pueden apoyar efectivamente a los ministros técnicos en sus relaciones con el Congreso.



Lo que se está viendo más difícil es el logro del propósito de unir a los colombianos. La intervención de Duque en la expedición del reglamento de la JEP y su insistencia en otras modificaciones del acuerdo con las Farc dividen más de lo que unen. Y, por supuesto, el clima de unión no dependerá solo de él. Habrá que ver si los partidos de oposición les jalan a las movilizaciones permanentes que propone Petro u optan por ejercer un control político responsable. Y si la llamada a indagatoria a Uribe y su renuncia al Senado enrarecen aún más el polarizado ambiente político que seguimos viviendo.



