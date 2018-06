Blanco es...

Se veía venir. El pasado domingo se consolidó un nuevo paisaje político. La ciudadanía movilizada ansía cambios, pero está dividida en tres grandes corrientes: una de derecha, una de izquierda y una de centro. Y ni los partidos tradicionales (liberal y conservador) ni las nuevas maquinarias electorales (Cambio Radical y ‘la U’) fueron capaces de representar sus anhelos.



Lo que suceda ahora dependerá de la manera como manejen la nueva situación quienes hoy encarnan estas grandes tendencias: el binomio Duque/Uribe, Gustavo Petro y la Coalición Colombia, en particular Sergio Fajardo.



A corto plazo, parecería que Duque está elegido. La distancia que le sacó a Petro es grande, y Gaviria, Vargas Lleras y sus maquinarias electorales algo aportarán.

Resulta muy improbable que Petro seduzca a una amplia mayoría de los votantes de centro, como necesitaría hacerlo para poder ganar. Habrá quienes teman más el riesgo que representan Duque y Uribe para la paz que los muchos que entraña Petro. Por ello algunos dirigentes del Polo y la Alianza Verde le ofrecieron ya su apoyo, aunque condicionado a seis compromisos mayores. Pero, a mi juicio, un porcentaje más grande votará en blanco, como ya han anunciado que lo harán Fajardo, De la Calle, Galán, Robledo y varios dirigentes de la Alianza Verde. Otros se abstendrán y unos cuantos votarán por Duque.



Me cuento entre quienes votarán en blanco por razones similares a las expresadas por quienes ya anunciaron su voto en blanco y a las condiciones que le exige a Petro el grupo de dirigentes del Partido Verde dispuesto a apoyarlo; a saber:



1. Ambos finalistas pueden poner en riesgo aspectos esenciales de nuestro Estado de derecho. Aunque Petro se bajó de su obsesión por una nueva asamblea constitucional, que podría haber conducido a concentrar poderes como lo hizo Chávez en Venezuela con su asesoría, se le notan mucho las ganas de cambiar la carta del 91, de la que dice ser autor sin haber sido constituyente, cuando le limita lo que quiere hacer. Pero existe un riesgo similar con las propuestas de Duque, a favor de unificar las cortes y recortar derechos de algunas minorías.



2. Ambos podrían llegar a comprometer la estabilidad económica del país. Petro nos podría conducir a una grave crisis con solo intentar hacer la mitad de lo que ha prometido. Pero también Duque pondría en riesgo la estabilidad fiscal si convirtiera en realidad lo que ha ofrecido en la campaña. Ojalá nombre un ministro de Hacienda con experiencia que lo haga entrar en razón.



3. Ambos entrañan riesgos para la consolidación de la paz. Estos serían mayores con Duque, dadas sus propuestas de modificación del acuerdo firmado con las Farc. Si Gaviria y el Partido Liberal tuviesen aún algún reato de conciencia, habrían condicionado su apoyo a que Duque respetara ese acuerdo. ¿Acaso no fue Gaviria quien dirigió la campaña del Sí? Pero también habría riesgos con Petro, pues la paz difícilmente se aclimataría en medio de una crisis económica y confrontaciones de clase.



4. Finalmente, mucho me temo que ninguno de los dos sería muy efectivo en controlar la corrupción.



Después del 7 de agosto, quienes hoy encarnan el centro (Fajardo, Claudia López, Robledo y el resto de la Coalición Colombia, así como De la Calle y los pocos parlamentarios liberales que no se trastearon a las toldas de Duque y Uribe) tendrán el reto de hacer un efectivo control político a quien resulte elegido. Esta vigilancia será indispensable para evitar que se altere nuestro Estado de derecho, que se ponga en peligro la paz, que se arriesgue la estabilidad económica del país y que continúen campeando prácticas corruptas en el Estado.



Por todo ello, Fajardo, como ya se lo solicitó la Alianza Verde, debe reconsiderar su decisión de retirarse de la política electoral que había tomado al principio de la campaña.



GUILLERMO PERRY