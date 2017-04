Al club de los ricos

02 de abril 2017 , 02:46 a.m.

La Ocde es considerada un club exclusivo de países ricos. Otros países requerimos invitación, pasar un examen exhaustivo y aceptar compromisos. Colombia inició el proceso de ingreso en el 2013 y espera terminarlo este año. ¿Qué ventajas traerá pertenecer a este club? ¿Qué hemos acordado? ¿Qué falta?

Es honroso que nos hayan invitado: los únicos latinoamericanos miembros son Chile y México (y Costa Rica está en camino). Y es importante por: 1) nos está obligando a modernizar varias instituciones y políticas para ingresar; 2) permitirá evaluar nuestro avance cada año y aprender de quienes lo están haciendo mejor, pues los miembros de la Ocde se someten a un chequeo médico anual y reciben recomendaciones prácticas para crecer sanos y superar enfermedades económicas, crónicas o epidémicas; 3) constituirá un ‘sello de garantía’ que estimulará el interés de inversionistas internacionales y ONG en el país.



Dieciocho comités especializados han dado ya opinión favorable, después de un estudio a fondo, de establecer condiciones y ofrecer recomendaciones. En dos más ya pasamos el examen y hay tres donde subsisten dificultades: gobernanza (justicia), comercio y laboral.



Subrayo cinco reformas institucionales y regulatorias ya convenidas que mejorarán el funcionamiento de nuestro Estado y nuestra economía:



1) La reforma del gobierno corporativo de las empresas estatales obligará a administrarlas en forma transparente y profesional, lo que redundará en mayor eficiencia, menor corrupción y menos clientelismo. Ecopetrol y la Financiera de Desarrollo Nacional son ya ejemplos vivos de la importancia que tiene adoptar un gobierno corporativo moderno y transparente.



2) La mayor independencia de los superintendentes (limitada por nuestro ordenamiento constitucional, que los considera simples delegados del Presidente) evitará episodios como la remoción del superintendente financiero Acosta por estar investigando ni más ni menos que a Interbolsa (bajo Uribe y Zuluaga, así no les guste que se lo recuerde).



3) La supervisión consolidada de los conglomerados económicos, que por fin avanza en el Congreso después de décadas de intentarlo, permitirá evitar fraudes como ese (el de Interbolsa) y contribuirá a la estabilidad de nuestro sistema financiero.



4) La promoción efectiva de la competencia. Por primera vez en nuestra historia estamos sancionando en serio los abusos monopólicos, y eso tiene que ver con el ingreso a la Ocde.



5) El control de la evasión internacional. La reforma tributaria incluyó las recomendaciones de la Ocde.



Ha habido también condiciones y recomendaciones importantes en política social (reforma pensional y educativa), ambiental (tratamiento de residuos) y de innovación, que son temas, como los institucionales y regulatorios, en los que la Ocde insiste mucho y en los cuales se le reconoce una gran competencia. No tengo campo acá para comentarlas.



El Comité de Gobernanza está presionando por una reforma judicial que mejore el acceso y la eficiencia y controle la corrupción que se apoderó de la Rama. Ojalá salga algo de ahí.



Más discutibles son algunas exigencias de los comités Comercial y Laboral. Está bien que nos estén obligando a modernizar los regímenes feudales que teníamos en materia de licores (ya se aprobó la ley) y transporte camionero (hay un acuerdo en una transición para eliminar la llamada chatarrización, que tanto nos cuesta en materia de fletes y paros camioneros). Pero está mal que el Comité Comercial actúe como vehículo del poderoso ‘lobby’ farmacéutico. Y está bien que el Laboral busque fortalecer nuestro débil sindicalismo, pero no a costa de nuestras innumerables empresas pequeñas, como sucedería si se aprueba la negociación colectiva a nivel de industria y se eliminan todos los pactos colectivos.



GUILLERMO PERRY