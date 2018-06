La elección de hoy afectará considerablemente nuestro futuro. Será también definitiva la actitud que asuman a partir de mañana el presidente electo, su contendor de hoy y los líderes del centro político.



La primera vuelta ofreció un abanico de candidatos de todas las tendencias, fue muy disputada en calles, plazas y debates y movilizó la mayor participación en nuestra historia electoral. Definió por un escaso 1,3 % la elección. Los 5 millones que votamos por Fajardo y por De la Calle no dejaremos de lamentar que no se hubieran unido, porque hoy estaríamos eligiendo a Fajardo como presidente. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Debemos dedicarnos desde mañana a recomponer el centro ideológico.

La segunda vuelta ha sido extraña. No hubo debates, pero sí muchas alianzas, adhesiones y movimiento en las redes sociales. Lamentable la estampida hacia las toldas de Duque y Uribe de dirigentes liberales que hasta la víspera eran enemigos jurados del uribismo, pero a quienes se les notaba la impaciencia por acercarse a quien daban por ganador. Particularmente penoso el papel de César Gaviria, quien había liderado la campaña del Sí. Con esta voltereta hizo un daño irreparable a su imagen pública y uno muy duradero al Partido Liberal. Igualmente veloz la adhesión de Vargas Lleras y la mayor parte de Cambio Radical, ‘la U’ y los conservadores no pastranistas que lo apoyaron en primera vuelta. También notable que el Consejo Gremial Nacional rompiera su tradición y adhiriera por unanimidad a la candidatura de Duque.



Del otro lado, varios dirigentes del Partido Verde y del Polo se desplazaron pronto hacia la candidatura de Petro. Más tarde lo hicieron Mockus y Claudia López con condiciones escritas en mármol.



Pero lo más novedoso fue el amplio número de líderes políticos y personalidades independientes que anunciaron su voto en blanco, comenzando por Fajardo y los dirigentes de Compromiso Ciudadano y seguidos por De la Calle, Galán y Cristo. Llamativo que todos los aspirantes a la candidatura liberal –excepto Viviane Morales– anunciaran su voto en blanco y de este modo se desmarcaran de la dirección de su partido. Procedieron también así Robledo y otros dirigentes del Polo, Carlos Fernando Galán y Luis Felipe Henao, de Cambio Radical, y varios líderes del partido Verde, como Juanita Goebertus y John Sudarsky. Una gran variedad de columnistas y personalidades de la sociedad civil defendieron su voto en blanco, y varios grupos en las redes sociales promovieron esta postura política. Y todos aguantamos el acoso y los insultos a los que nos sometieron Petro, sus seguidores y los uribistas. Como dijo don Quijote: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.



Las encuestas publicadas sugieren que es muy probable que gane Duque, aunque varían mucho en el margen que le otorgan sobre Petro y el porcentaje que asignan al voto en blanco. No será claro hasta esta tarde qué fracción de los 6,4 millones de ciudadanos que votamos en primera vuelta por Fajardo, De la Calle y Vargas Lleras lo hará hoy por uno de los finalistas o en blanco. Pero, independientemente de la cifra final, el voto en blanco ha sido un nuevo protagonista a lo largo de esta segunda vuelta.



A partir de mañana sabremos si quien resulte electo reconoce que la mayoría de los electores no votaron por él en la primera vuelta y procede, en consecuencia, a tender puentes con hechos y no solo las palabras. Y constataremos si quien resulte derrotado se empeña en una oposición tan destructiva como la que le hizo el uribismo al gobierno que termina.



Igualmente importante, sabremos cómo se recompone el centro ideológico y qué tan efectivo resultará en el papel de control político que está llamado a desempeñar. La Coalición Colombia se comprometió a mantenerse unida. Debería abrir sus puertas al resto del centro.



GUILLERMO PERRY