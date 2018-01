A perro viejo no lo capan dos veces

La explosión de candidatos presidenciales hace indispensables las coaliciones para pasar a segunda vuelta. Pero armarlas ha sido difícil por razones de mecánica y de fondo.



Uribe decidió escoger candidato de su coalición en consulta simultánea con las elecciones parlamentarias y no aceptó vetos a Ordóñez, porque ambas decisiones benefician a Duque. Por la misma razón, Marta Lucía y Pastrana preferían una encuesta y dejar por fuera a Ordóñez. Probablemente terminarán aceptando las condiciones de Uribe, así a Marta Lucía la ericen la misoginia y homofobia de Ordóñez, porque ella sola no puede llegar a segunda vuelta y porque puede ganar la consulta, ya que aventaja por mucho a Duque en conocimientos, experiencia de gobierno y madurez.

Vargas Lleras pidió pista para aterrizar en esa coalición, pero sus posiciones erráticas frente al proceso de paz le han creado anticuerpos tanto entre los partidarios del Sí como entre los del No. Sin embargo, Uribe sabe que lo necesitará para la segunda vuelta y lo apoyaría en el caso, hoy improbable, de que Vargas llegara a la segunda vuelta contra Fajardo o De la Calle.



Petro y Clara López no tuvieron éxito con su propuesta de una coalición de centro-izquierda por la paz. Los demás no aceptaron porque Petro quita más de lo que pone, pues espantaría a muchos votantes de centro por su tendencia chavista y su desastrosa gestión en Bogotá. Aun así, su apoyo discreto en segunda vuelta puede ser importante.



De la Calle ha hecho repetidas invitaciones a la Coalición Colombia. Pero Fajardo ha sostenido que no sería coherente que quienes han hecho su carrera política en contra de la corrupción y el clientelismo de los partidos tradicionales resulten aliados con el Partido Liberal. Es un argumento válido, aunque el liberalismo ha regresado a sus cauces programáticos, que difieren poco de los de la Coalición Colombia, y ha tenido menos escándalos de corrupción en la última década que Cambio Radical, ‘la U’, el conservatismo o el uribismo.



Pero, así Fajardo sea el mejor candidato para los problemas actuales del país, no podrá resolverlos con tan solo el apoyo de la Coalición Colombia.



Como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia mostró capacidad para gobernar, liderar consensos y combatir decidida y eficazmente la corrupción. Sus planteamientos son los más responsables desde el punto de vista fiscal y los más comprometidos con los temas medulares de la productividad de nuestra economía: la educación y la innovación. Es, por todo ello, quien mejor podría lograr la necesaria reconciliación de los colombianos y la recuperación de la confianza en las instituciones y el futuro económico del país.



Y De la Calle sería un aliado ideal para gobernar en procura de esos objetivos y para lograr la reforma electoral que el país requiere para salir del círculo corruptor del financiamiento de los partidos y los contratos amañados. Es un hombre íntegro, demócrata y con una amplia experiencia en el Gobierno Nacional, que complementa muy bien la de Fajardo. Fue un gran ministro del Interior, jugó un papel clave en la reforma constitucional de 1991, lo hizo muy bien como vicepresidente, no dudó en renunciar cuando el informe del fiscal Valdivieso demostró que la campaña de Samper había recibido dineros del narcotráfico y logró culminar la difícil negociación con las Farc, a pesar del entorno enrarecido por el enfrentamiento entre Uribe y Santos, que le dio muchas alas al grupo insurgente.



Deberían sentarse a conversar ya para acordar un programa unificado y una fórmula de escogencia del candidato, que no tiene que ser una consulta interpartidista abierta.



Como ha dicho Mockus, la Coalición Colombia no puede repetir el error que impidió que la Ola Verde ganara las elecciones hace 8 años.



GUILLERMO PERRY