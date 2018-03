Un secreto bien guardado: las mujeres, mejores

A mis abuelas Candelaria y Solina, y a mi madre Ana Herminia



En Colombia es común ocurrencia afirmar que el país necesita un presidente con pantalones, que es una manera figurada de decir que debe tener niveles de testosterona altos y ser agresivo. ¿Cuál ha sido el resultado de los hombres con pantalones bien puestos? Una violencia centenaria con casi un millón de muertes, una sociedad excluyente con una alta concentración del ingreso, de la riqueza, y que no sabe para dónde va porque la élite se opone el cambio, en el marco socialdemócrata.

Sin embargo, lo que el país necesita son más faldas, cortas, largas, o también pantalones vestidos por mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están más preparadas, y les va mejor en la universidad que a los hombres; tienen mejores calificaciones. No solo en Colombia, sino en el mundo.



Los investigadores Daniel Voyer y Susan D. Voyer de la Universidad de New Brunswick, autores del artículo ‘Las diferencias de género en los Logros escolares: un metaanálisis’ (original en inglés), publicado en la revista ‘Psychological Bulletin’ (2014), de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), afirman que “la ventaja femenina en las calificaciones escolares es un hallazgo corriente en la investigación educativa, y se extiende a la mayoría de las materias cursadas (por ejemplo, lenguaje, matemáticas, ciencias)”.



Esta investigación que abarca el período 1914 a 2011, casi un siglo, en más de 30 países, analizando las calificaciones de un poco más de un millón de niños y jóvenes, “encontró que (…) la ventaja femenina en el rendimiento escolar en matemáticas y ciencias no se hizo evidente hasta la escuela intermedia o secundaria (…). El grado de diferencia de género en las calificaciones aumentó de la escuela primaria a la secundaria, pero disminuyó entre la escuela secundaria y la universidad”, señala el boletín de prensa de la APA (abril 29-2014).

De otro lado, el estudio encuentra que “el hecho de que en general, las mujeres se desempeñen mejor que sus contrapartes masculinos (…) parece ser un secreto bien guardado, teniendo en cuenta la poca atención que ha recibido como fenómeno global”.



Las diferencias en las notas logradas, entre hombres y mujeres, aunque “de pequeña magnitud (debido a su consistencia) no deben ser ignoradas. El hallazgo de que la ventaja femenina en las calificaciones escolares se ha mantenido estable a lo largo de los años (…) (de 1914 a 2011) merece énfasis, ya que contradice las afirmaciones de una reciente crisis masculina en el rendimiento escolar”. Es decir que la llamada “crisis escolar de los chicos” no es nueva.



¿Por qué las mujeres obtienen mejores calificaciones que los hombres? “Los factores sociales y culturales podrían estar entre varias posibles explicaciones. (…) las niñas ponen más esfuerzo en sus estudios (…). Las diferencias de género en los estilos de aprendizaje es otra posibilidad. (…) las niñas tienden a estudiar para comprender los materiales, mientras que los niños hacen hincapié en los logros, lo que indica una orientación hacia las calificaciones finales”. (Boletín APA)



De otro lado, los investigadores M. Seligman y A. Duckworth, en el artículo ‘La autodisciplina les da a las niñas la ventaja: el género en autodisciplina, calificaciones y puntajes en las pruebas de rendimiento’ (original en inglés), publicado en la revista ‘Journal of Educational Psychology’ (2006), señalan que la autodisciplina, más largas horas de estudio, más capacidad para afrontar la frustración, etc., de las chicas respecto a la de los chicos, es el factor más importante para explicar las diferencias en el rendimiento escolar.



¿Por qué esa ventaja femenina se pierde en la vida profesional? Los autores del anterior estudio, basados en la literatura al respecto, tienen una respuesta múltiple de por qué las mujeres talentosas se quedan rezagadas en comparación con los hombres talentosos: “Tienen menos aspiraciones, menos mentores, más presión para asumir responsabilidades familiares y una menor autoestima. También hay evidencia experimental según la cual las mujeres no están tan motivadas como los hombres en entornos competitivos en donde el ganador se lleva todo. Por lo tanto, el hecho de que los hombres disfruten de un mayor éxito profesional que las mujeres no implica necesariamente que las diferencias de género en la autodisciplina disminuyan o retrocedan con la edad. (…), pero que más allá de la universidad, otros factores psicológicos, sociales y culturales recortan la ventaja de la autodisciplina” (Seligman y Duckworth). Un resultado para la discusión.



Sin embargo, en cuanto a los logros escolares, los investigadores Voyer concluyen diciendo que todavía “se requiere mucha investigación para determinar los factores relacionados con las diferencias de género en el rendimiento escolar, así como sus posibles causas”. Por supuesto, pero las mujeres van adelante. La sociedad debe compensarlas con medidas que les den acceso a cargos de alta responsabilidad basados en los resultados, con igual salario. No se trata de regalos sino de méritos, y las mujeres los tienen.



En la actual contienda presidencial, la candidatura de Sergio Fajardo y Claudia López tiene la respuesta a estas justas aspiraciones.



GUILLERMO MAYA