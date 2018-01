Reforma de la ciencia económica: 33 tesis

El pasado 12 de diciembre del 2017, estudiantes y académicos convocados por Rethinking Economics y el New Weather Institute, para rememorar los 500 años de la Reforma protestante de Lutero, clavaron en las puertas de la London School of Economics 33 tesis. ¿Por qué? “La economía está rota. Desde el cambio climático hasta la desigualdad, la economía dominante (neoclásica) no ha proporcionado las soluciones a los problemas que enfrentamos y, sin embargo, todavía es dominante en el gobierno, el Banco de Inglaterra, la academia y otras instituciones económicas. Es hora de una nueva economía”.

En este sentido, es necesario romper el monopolio intelectual ortodoxo, haciendo una economía menos autorreferenciada y más incluyente con otras ciencias, al igual que “más respaldada por los hechos” y menos en los supuestos irreales de la teoría. Las tesis resumidas en nueve capítulos son las siguientes:



El propósito de la economía: la sociedad decide. La economía no puede separarse de la política que determina e inclina el campo de juego en la distribución de la riqueza y el ingreso. “La economía no está libre de valores y los economistas deben ser transparentes sobre los juicios de valor que hacen”.



El mundo natural debe entrar en las consideraciones de los economistas. La economía está unida y soportada por la naturaleza. “Los sistemas ecológicos son, por tanto, centrales, no externos, para su funcionamiento (…). Una teoría económica que trata el mundo natural como algo externo a su modelo no puede comprender completamente cómo la degradación del mundo natural puede dañar sus propias perspectivas. La economía debe basarse en las limitaciones objetivas de la ecología del planeta”.

Sobre las instituciones y los mercados. “Todos los mercados son creados y moldeados por las leyes, las costumbres y la cultura (…). Los mercados son el resultado de las interacciones entre las organizaciones públicas y privadas (…). Los mercados también son más complejos y menos predecibles de lo que pueden implicar las simples relaciones de oferta y demanda (…). Por lo tanto, la economía debe considerar las instituciones como una parte central de su modelo”.



Sobre el trabajo y el capital. “Los salarios, las ganancias y el rendimiento de los activos dependen de una amplia gama de factores, incluido el poder relativo de los trabajadores, las empresas y los propietarios de los activos, y no solo de sus contribuciones relativas a la producción”.



La naturaleza de la toma de decisiones. “La economía convencional necesita una comprensión más amplia del comportamiento humano (…). Las personas no son perfectas, y la toma de decisiones económicas ‘perfectamente racionales’ no es posible (…). La teoría y la práctica económicas convencionales deben reconocer el papel de la incertidumbre”.



La desigualdad. “En una economía de mercado, las personas con las mismas habilidades, preferencias y dotaciones no llegan a terminar con el mismo nivel de riqueza (…). Los mercados a menudo muestran una tendencia hacia el aumento de la desigualdad (…). La proposición de que a medida que un país se vuelve más rico, la desigualdad debe inevitablemente aumentar antes de que caiga, se ha demostrado que es falsa”.



El crecimiento, innovación y deuda. “El crecimiento es una opción tanto política como económica. Si optamos por buscar el crecimiento, entonces las preguntas ¿crecimiento de qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es suficiente? deben responderse explícita o implícitamente”.



El dinero, los bancos y la crisis. “La mayoría del dinero nuevo que circula en la economía es creado por los bancos comerciales (…). La forma en que se crea el dinero afecta la distribución de la riqueza dentro de la sociedad. En consecuencia, el método de creación de dinero debe entenderse como una cuestión política, no meramente técnica (…). Los modelos económicos que no incluyen a los bancos no podrán predecir las crisis bancarias”.



La enseñanza de la economía. “Una buena educación económica debe ofrecer una pluralidad de enfoques teóricos a sus estudiantes (…) no solo la historia y la filosofía del pensamiento económico, sino también una amplia gama de perspectivas actuales (…). La política, la sociología, la psicología y las ciencias ambientales deben integrarse en el plan de estudios, sin ser tratadas como adiciones inferiores a la teoría económica existente”.



Por otro lado, “la economía con (…) un enfoque excesivo en las estadísticas y los modelos cuantitativos puede dejar a los economistas cegados a otras formas de pensar”.



En conclusión, “la economía debe hacer más para alentar el pensamiento crítico, y no simplemente recompensar la memorización de teorías y la implementación de modelos. Se debe alentar a los estudiantes a comparar, contrastar y combinar teorías, y aplicarlas críticamente a estudios de casos del mundo real”.



¿Es necesaria una reforma o una revolución teórica? Keynes hizo una revolución con la teoría general (1936), pero la economía ortodoxa resucitó en sus ropajes monetaristas y de expectativas racionales con consecuencias desastrosas para la economía y la gente en la crisis de 2007-2009, y que todavía no se supera.



