Medellín: cierren la ventana, ese aire nos va a matar

Otra vez suenan las alarmas ambientales en Medellín debido a la alta concentración de gases y de partículas emitidas por las fuentes de combustión fijas y móviles. Estas últimas, automotores y motos, se calcula que contribuyen con el 80 por ciento del total.

La contaminación ambiental es el resultado de la manera como se consume y se produce no solo en Medellín, sino en el mundo. Es el modelo de economía de la ganancia privada, que determina el consumismo como forma de vida y de realización personal.



Sin embargo, no todos son culpables de semejante desastre ambiental, con consecuencias nefastas sobre la vida y la salud de los habitantes del valle de Aburrá, como algunos dirigentes gremiales afirman a diario. El director de la Andi, seccional Antioquia, Juan Camilo Quintero, en su columna ‘Sostenibilidad, el momento de verdad’, afirma: “Bien le vendría a la ciudad que todos los ciudadanos fuéramos más conscientes de esta situación y nos apropiáramos de soluciones reales para contribuir a la disminución del problema y dejar de lanzar señalamientos cuando los responsables somos todos” (elcolombiano.com, febrero 20 del 2018). Esta afirmación, en una de las sociedades más desiguales del mundo en ingresos y riqueza, es un insulto a la inteligencia.

El medellinense de clase alta que vive como un americano de clase alta, por su estilo de vida y de consumo, y aunque viviera como un americano promedio, contamina mucho más que un habitante de las comunas más pobres que vive con un salario mínimo, como mucho. Entre otras cosas, las clases altas en Latinoamérica tienen un estilo de consumo imitativo, conspicuo y derrochador, como señalara Raúl Prebisch, que se vende a las masas populares como aspiración de vida, de estatus y de reconocimiento social. Un estilo de consumo que subvierte no solo la naturaleza, sino también a la sociedad.



Por otro lado, el sector público y privado del valle de Aburrá firmó hace poco un acuerdo de voluntades para enfrentar el problema de la contaminación en Medellín. Un acuerdo que significa costos no movilizará “la capacidad de acción colectiva de la cultura antioqueña”, al contrario de lo que afirma la directora del Instituto Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste (semana.com), que envanece el regionalismo paisa, pero enceguece su raciocinio. La acción colectiva se debilita cuando genera incentivos para evadir las responsabilidades (costos), para luego gozar de los beneficios sin haber contribuido con el logro. Algunos paisas ricos de los siglos XVIII y XIX se escondían o salían de la ‘Bella Villa’ para no contribuir con las fiestas de la Virgen de la Candelaria.



El ánimo de lucro como motor de la acción empresarial capitalista conduce a ignorar los costos externos que sus actividades producen, descargándolos entonces sobre la sociedad, como la contaminación, por ejemplo, porque asumirlos significaría reducir las ganancias. Por esta razón, es necesario una regulación que ‘internalice’ los costos para quien produce el mal, ya sea con un impuesto o mediante políticas que obliguen a adoptar cambios tecnológicos que reduzcan y lleven a eliminar la contaminación.



En este sentido, el estudio ‘Environmental Accounting for Pollution in the United States Economy’, publicado en la prestigiosa revista ‘American Economic Review’, en 2011, y realizado por Nicholas Z. Muller, Robert Mendelsohn y William Nordhaus, encontró que los costos de contaminación ambiental que produce el carbón exceden el precio de mercado del carbón. Es decir, es mejor dejar el carbón bajo tierra que sacarlo y venderlo, desde el punto de vista de la sociedad, pero las empresas carboneras siguen campantes. Incluso, el presidente Trump prometió a los trabajadores del carbón en EE. UU. que permitiría expandir, bajo normas más blandas, la explotación de este material. Unos pocos trabajos para contaminar más y calentar el planeta, pero buenas ganancias para los empresarios.



El problema ambiental no se resuelve con acuerdos de voluntades, sino con herramientas jurídicas, con dientes, para obligar a los cambios. Sin embargo, las políticas aplicadas en la ciudad de Medellín, como las medidas de pico y placa para disminuir los tiempos en el uso de los vehículos, incluyendo motos y volquetas; la promoción del uso de las bicicletas; los autos compartidos, etc., solo reducen marginalmente la contaminación. Los carros eléctricos no solo son costosos, sino que son apenas el 1 por ciento en el mundo. Además, su capacidad reductora de emisiones es del 20 por ciento en comparación con un vehículo de combustible, teniendo en cuenta la contaminación generada por su producción (theguardian.com, diciembre 21 del 2017).



En conclusión, el problema ambiental y de salud pública en Medellín tiende a empeorar, al aumentar sin pausa el parque automotor, debido no solo al incremento de la demanda de vehículos, sino también al hecho de que se ha promovido la densificación urbana, convirtiendo a Medellín en una de las ciudades del mundo con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el sistema público de transporte se queda rezagado frente a la demanda de movilidad, la cual tuvo que ser cubierta por la compra masiva de motos baratas y contaminadoras. Estamos frente a un desastre en cámara lenta mientras empeora el taco (atasco).



GUILLERMO MAYA