‘El de Uribe’, presidente

Después de las elecciones del pasado 11 de marzo para el Congreso de la República, las perspectivas presidenciales se han definido para los diversos candidatos presidenciales.

Sin duda, el candidato del uribista Centro Democrático bajo el lema de ‘El que escoja Uribe’, Iván Duque, puntea en las expectativas electorales. Él es un privilegiado que nunca ha tenido un cargo de elección popular, y que ha sido llevado de la mano de Pastrana al Ministerio de Hacienda de Juan Manuel Santos, quien a su vez lo nombró en la representación colombiana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Volvió al Ministerio de Hacienda, con Roberto Junguito (gobierno Uribe), y al BID, con el conservador Luis Alberto Moreno. Un tipo con suerte. Claro, de tonto no tiene un pelo.



Igualmente, Duque llegó al Senado de la República en la lista cerrada -que no tiene pierde- encabezada por el gran elector en las elecciones del 2014, sin necesidad de aparecer en la tarima pública. No es el primero que se vaya a elegir con estas características, pero hasta Pastrana y Uribe fueron alcaldes en Bogotá y Medellín, respectivamente.



Los pronosticadores políticos dan por cierto que nadie ganaría en la primera vuelta el próximo 27 de mayo, pero Uribe no quiere ir a segunda vuelta.



El triunfo de Duque en la primera vuelta depende del grado de polarización política en la contienda, en estos dos meses que faltan, y en eso los uribistas y todos aquellos que han contado con los servicios de J. J. Rendón; ‘Duda’ Mendonça, asesor político que pagó Odebrecht para asesorar al también uribista Óscar Iván Zuluaga, y de Cambridge Analytica en la presente campaña, son unos genios para manipular las preferencias de los electores para que voten en contra de un “enemigo” real o imaginario y no por la conveniencias de un programa partidista. La propaganda política como distorsión de la verdad no se inventó ayer. Recuerden al nazi Goebbels.



En caso de que Duque no gane de una, sin duda ganaría en la segunda vuelta del 17 de Junio. ¿A quiénes estaría enfrentado? Hay varias posibilidades:



En primer lugar, Duque, con la posible adhesión de gran parte de los liberales, y Germán Vargas Lleras de Cambio Radical en alianza con el partido de ‘la U’ de Santos, podrían ser la disyuntiva que se presentará a los colombianos en junio. Con ambos el ‘statu quo’ no cambia. Ambos significan la continuidad de las estructuras extractivas-rentistas y excluyentes de la sociedad colombiana.



En segundo lugar, el otro posible contrincante de Duque podría ser Gustavo Petro. Este último, aunque fuerte en los sectores populares y en especial con los electores bogotanos, no tiene muchas posibilidades de ganar a pesar de que gran parte de los seguidores de la Coalición Colombia que apoya a Fajardo se inclinen a votar el candidato de izquierda.



Con la alternativa de Duque, ‘el que dijo Uribe’, frente a Petro, que seguirá cargando con el sambenito de haber sido amigo de Chávez -relación que no tendría importancia si los colombianos reflexionaran sobre los nombres de los amigotes de la mayoría de los políticos colombianos-, la confrontación política podría llegar a un nivel que todavía no se ha visto en Colombia desde la época de Jorge Eliécer Gaitán, a quien las élites quitaron de en medio con su magnicidio en 1948. En Colombia ser candidato presidencial es peligroso si va en contravía.



En tercer lugar, a la Coalición Colombia, alrededor de Sergio Fajardo con sus resultados electorales aunque alentadores, tampoco le alcanza para llegar a segunda vuelta, aunque sume al candidato liberal Humberto de la Calle a la coalición. Además, los congresistas liberales, los elegidos y derrotados, ya están pidiendo pista con quien para ellos ya es ganador indiscutible, Duque.



A pesar de estas perspectivas de derrota, la Coalición Colombia tampoco quiere hacer parte de una alianza con Petro. La izquierda de centro prefiere perder a ser pragmática. ¿Por qué no se hace un programa mínimo que todos pueden compartir, incluyendo a De la Calle, Fajardo y Petro? ¿imposible?



Sin embargo, todo quedará en buenas intenciones. Esto significa que la derecha volverá a gobernar a Colombia, como lo ha hecho casi siempre, con la rara excepción de la llamada República Liberal (1930-1946), con el agravante que resucitarán el fantasma de la confrontación armada porque no tienen la voluntad de garantizar la continuidad de los acuerdos de La Habana, y así lo han manifestado.



Duque es un burócrata inteligente. Sin embargo, dada su gran deuda política con el gran elector, no podrá desplegar su autonomía de vuelo y de pensamiento, aunque Duque se parece más a Santos que a Uribe. Esta no es una predicción. Además, es un hombre cercano a las influencias de Washington. El Consenso de Washington debió haber sido traducido como el Mandato de Washington.



Después del 7 de agosto, los áulicos del poder empezarán a hablar del Macron colombiano, Pero todo vale para que una república bananera se dé aires de gran nación.



GUILLERMO MAYA