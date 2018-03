¿Uribe y ‘Márquez’, en la JEP?

Cómo negar la indignación al ver hace poco al retirado coronel Plazas Vega aspirando a legislar en el Congreso, quizá a llevar su peligroso concepto de defensa de la democracia que hizo sentir en toda la magnitud de la sangre y el fuego aquel noviembre de 1985. Difícil perder de la memoria la ira y el deseo en su mirada cuando enfiló los tanques de exterminio contra un edificio sellado del que nadie podría huir; cómo dejar pasar que en esa operación, de la que lo absolvió la desprestigiada Corte Suprema, cayeron civiles y desaparecieron tantos más cuyos huesos todavía se hurgan para identificar allí el alma fundida de torturados y asesinados.

Y de qué manera objetar que a otros muchos encoleriza con similar razón oír discurseando a ‘Santrich’, ‘Márquez’, ‘Timoleón’ y a los demás que, en un espeluznante período de la historia del país, hasta hace muy escaso tiempo alzaron verdaderos campos de concentración de civiles y militares a quienes bajo cadenas trataron de arrebatarles toda dignidad humana; cómo simplemente arrojar de la memoria la vivencia o la noticia de masacres, secuestros, la fractura de familias, o la arrogancia de estos nuevos parlamentarios y políticos que en su momento de armas terminaron extraviando primordiales fronteras revolucionarias.



Hace cerca de dos años, en esta misma columna aventuré a afirmar que veríamos a Álvaro Uribe y a ‘Iván Márquez’ en el Congreso. Acaso no se den la mano; o sí, porque así son los vientos a veces caprichosos y otras sabios de la historia, lo que equivaldría no necesariamente a cesar las álgidas contradicciones, pero positivamente sí a evitar que se abran los grifos de sangre que muchos quieren ver nuevamente a chorros. Y quién podría negar que incluso confluyan también en la JEP: ‘Márquez’ obligatoriamente tendrá que presentarse, y Uribe podría considerar hacerlo, como lo examinan algunos de sus coequiperos, para cerrar capítulos que requieren claridad.



Este país, que no hemos acabado de diseñar y tanto se juega en suertes, transita en esos contrastes, que son preferibles a las cuchilladas y malas pulgas de siempre. Si este momento no se dilapida (así desde cada orilla debamos tragar algo de indignación, pero con un ejercicio de la memoria suficiente para construir sobre la devastación), cosas buenas pueden resultar. Sin olvido, pero pasando a otra página.



GONZALO CASTELLANOS V.