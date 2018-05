Creemos en el acuerdo de Viena de 2015 y en el multilateralismo

El pasado 8 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió retirarse del Plan Conjunto de Acción Comprehensivo (JCPOA, por sus siglas en inglés), o sea, el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Francia, al igual que sus socios europeos del EU+3, Alemania y el Reino Unido, lo lamenta profundamente. Desde esta decisión, la tensión en el Medio Oriente creció de manera temible, y el enfrentamiento entre potencias militares de la región ha parecido acercarse. Los hechos nos confirman que la posición europea sigue siendo la mejor por el equilibrio de la región.

El JCPOA constituye un gran éxito de la diplomacia multilateral para la seguridad del mundo y el impedimento de la proliferación nuclear. Quiero recordar que cuando fue concluido este ambicioso acuerdo, en el 2015, en Viena, después de casi una década de negociaciones, la diplomacia francesa fue una de las más exigentes para obtener compromisos fuertes de Irán.



A cambio del no acceso de Irán a las armas nucleares, hemos propiciado un empuje económico y la suspensión progresiva de las sanciones hacia este país. La población iraní, que sufría duramente a causa de las sanciones económicas, pudo así vivir un cierto aliento. Desde la puesta en marcha del JCPOA, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (agencia internacional reconocida, cuya eficacia no genera ninguna duda) verificaron, en 10 ocasiones, el cumplimiento de los compromisos por Irán y nos han certificado que este país respetaba sus compromisos enmarcados en el acuerdo de Viena.



Sin embargo, no somos ingenuos. Irán es un país que tiende a contribuir a la desestabilización de la zona, tanto por sus actividades militares en Siria, Irak y Yemen como por sus veleidades hegemónicas en todo el Medio Oriente.



Irán se está dotando de una impresionante capacidad balística, y en realidad todavía tenemos interrogantes sobre cómo podría ser implementada la no proliferación después del 2025.



El presidente Emmanuel Macron ha sido muy claro en este asunto, y lo expresó de nuevo cuando visitó recientemente al presidente Trump. No es porque tengamos interrogantes que debamos botar a la basura el JCPOA. Este tratado es nuestra mejor vía para la seguridad regional así como para nuestra propia seguridad. Por ello, Francia ha propuesto una iniciativa política más amplia que podría enmarcar estos otros asuntos.



Francia está muy comprometida con la búsqueda de un multilateralismo eficaz, el cual es uno de los fundamentos de nuestra política extranjera. No creemos en las lógicas aislacionistas, en el proteccionismo, en el unilateralismo. La comunidad internacional tiene que dialogar.



Es preciso subrayar que el JCPOA fue firmado por varios socios: los miembros del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia), más Alemania y la Unión Europea. Este acuerdo, además, había sido validado formal y unánimemente bajo la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual sigue siendo el marco internacional jurídicamente vinculante entre todas las partes.



Por todas estas razones, esperemos que tanto Estados Unidos como Irán hagan lo posible para que las estructuras del JCPOA queden intactas. El pasado 9 de mayo, el presidente Macron se comunicó con el presidente iraní, Hasán Rohaní, para recordarle los términos de la declaración conjunta de los jefes de Estado y de los gobiernos francés, británico y alemán. Del mismo modo, le reiteró la voluntad de Francia de seguir aplicando el acuerdo nuclear iraní en todas sus dimensiones y le recordó sobre lo imprescindible que es para la estabilidad del acuerdo que Irán lo respete. Y, claro, continúe haciéndolo en el futuro.



GAUTIER MIGNOT

Embajador de Francia