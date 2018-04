Reviviendo a Raúl Prébisch

La columna de Carlos Caballero del sábado pasado, titulada ‘El peligroso mercantilismo de ‘mister’ Trump’, abre un debate decisivo. El mercantilismo, sigilosamente, saltó a primer plano cuando menos se esperaba, en medio de un orden económico internacional que aparentaba estar consolidado y gobernado por el multilateralismo.

Es muy refrescante que Caballero Argáez –uno de los patriarcas insignes del pensamiento económico colombiano– recupere la perspectiva de la economía política y ponga dicho tema sobre la mesa. Hay teorías económicas que son condenadas al ostracismo, guardadas en oscuros cajones, como las vajillas de cristal antiguo de las embajadas decadentes. Al mercantilismo como sistema de reflexión sobre la economía política y, más significativo aún, como inspiración de políticas públicas le pasó eso.



Los mercantilistas nunca divorciaron la economía y el comercio del concepto de construcción del Estado y, más importante todavía, de la defensa de la seguridad colectiva y del interés nacional. Los mercados no eran simplemente un instrumento que genera bienestar al asignar eficientemente los recursos mediante un sistema de competencia que fija los precios con el libre juego de la oferta y la demanda.



Para los mercantilistas y sus herederos contemporáneos, los mercados –los propios y los ajenos– no son simplemente un sistema económico, son un arma decisiva en la construcción de la supremacía y la acumulación de poder. Tiene toda la razón Carlos Caballero cuando señala que el belicismo y el mercantilismo, como los niños siameses, se necesitan mutuamente para subsistir.



No en vano, Trump arguyó razones de seguridad nacional para imponer los aranceles al aluminio y al acero importados. Asocia, como los mercantilistas, la pérdida de poder relativo de Estados Unidos a un sistema liberal de comercio global que, según esa teoría, permitió el abuso y aprovechamiento desigual de los mercados gringos por sus rivales geopolíticos.



La gran paradoja es que al mismo tiempo desconoce la decisiva contribución que les hizo el régimen liberal de la posguerra a la consolidación del poder, la influencia y la hegemonía de los estadounidenses. Como los mercantilistas, la Casa Blanca solo ve un lado de la balanza de pagos, el déficit comercial. No observa lo más importante: la poderosa externalidad intangible del efecto de ese régimen de globalización sobre la supremacía de Estados Unidos.



El acceso privilegiado a su mercado interno, que concedieron los gringos a sus aliados amenazados por el comunismo durante la Guerra Fría, dentro de la lógica de que la economía de mercado defiende la democracia, y que luego usaron como instrumento para convertir a sus archienemigos al capitalismo, hizo una diferencia estructural en el balance de poder global. Y los chinos, hoy el rival geopolítico más trascendental para Estados Unidos, entienden eso perfectamente, por lo que se han vuelto los ‘cheerleaders’ del comercio abierto y ofrecen apalancar su gigante mercado para revertir el balance del poder mundial a su favor.



Ese pulso global no pasará desapercibido para los proteccionistas criollos. Amparados en los gestos de Trump, van a exigirle al próximo gobierno que cierre las fronteras, establezca Cert, se invente un dirigismo industrial y reverse la apertura e internacionalización de la economía colombiana, que tantas bondades les han traído a la economía y a los consumidores colombianos. Eso era lo que nos faltaba. Que, en sus afanes proteccionistas, Trump reviva a Raúl Prébisch.



'Dictum'. El mapa del crimen en Bogotá es preocupante por el aumento del número de hechos y su efecto social. Como siempre, los pobres son los más perjudicados.



GABRIEL SILVA LUJÁN