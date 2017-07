En los años 60 se emitió una serie de televisión llamada ‘Peyton Place’, conocida en nuestro medio como ‘La caldera del diablo’. Esta telenovela, que fue un gran éxito, tenía como atractivo principal narrar las historias más sórdidas que sucedían detrás de la fachada de una pequeña comunidad de clase media, aparentemente caracterizada por su sobriedad y buenas costumbres. En realidad, sucedían todos aquellos escandalosos comportamientos humanos que aterrarían a cualquier ciudadano de bien.

Esa serie me recuerda lo que es hoy Washington. No es que los políticos de esa ciudad se hayan caracterizado por ser bellas flores del campo. Sin duda, ese siempre ha sido un escenario rudo para la política y la diplomacia, por cuanto es la arena en la que se enfrentan los grandes gladiadores del poder. Pero lo que se está viviendo en esa ciudad actualmente es inusual, una verdadera caldera del diablo en la que se cocina, a fuego lento, una profunda crisis política, institucional y, eventualmente, constitucional.



Trump acaba de echar al jefe de gabinete, tuvo que salir del Asesor Nacional de Seguridad, sacó a patadas al director del FBI y también botó a su jefe de prensa. Está intentando deslegitimar al Fiscal General y cuestionar la integridad del fiscal especial que está investigando la conexión rusa.



Las relaciones de la Casa Blanca con otros poderes públicos están rompiendo con todas las reglas explícitas e implícitas establecidas en Washington. Ha maltratado a las mayorías republicanas en el Congreso. Por eso le propinan derrota tras derrota en el Legislativo. La popularidad inicial del presidente Trump se ha gastado en batallas sin sentido, en rabietas irreflexivas y en conflictos internos permanentes. Ha mostrado un exceso de pugnacidad y un gran déficit de serenidad. Me suena, me suena...



Muchos analistas sostienen que la Oficina Oval quiere coartar la independencia de las cortes y del Poder Judicial. Para no hablar de su guerra contra la independencia de la prensa. Ha agredido a los periodistas de manera ofensiva. Solamente le ha faltado, como sí ha ocurrido acá, acusar a los columnistas de violadores de niños.



Dado que estamos refiriéndonos a la capital de los Estados Unidos, el debilitamiento de la gobernabilidad en ese país tiene consecuencias que impactan tanto al pueblo gringo como a la comunidad internacional. Para países que como Colombia tienen una relación especial y estratégica con esa nación, todo lo que está ocurriendo en Washington tiene connotaciones que no son menores.



Si el ambiente y las circunstancias políticas en D. C. continúan degradándose, la agenda de Trump se va a centrar en sobrevivir políticamente, por encima de cualquier cosa. Las señales recientes sugieren que él optó por la vía de la retórica tuitera, de la polarización, de evitar los consensos, profundizar la radicalización y desafiar las prácticas usuales del decoro político. Me suena, me suena...



¿Qué esperanzas hay de que las cosas cambien? Muy pocas. Como dice Philip Gordon, del Council of Foreign Affairs, “... cada problema que tiene la Casa Blanca no viene de la debilidad de un jefe de gabinete, sino de circunstancias estructurales que incluyen la personalidad del Presidente”. Genio y figura hasta la sepultura.



Dictum. Cuando hoy el frente decisivo de la política exterior de Colombia es el escenario multilateral –Corte de La Haya, visita de fiscales de la CPI, CIDH, etc.– es el momento de reforzar la capacidad profesional, la experiencia y los logros diplomáticos del país en esos espacios. Ahora empiezan los trances más duros.



GABRIEL SILVA LUJÁN