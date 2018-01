La montería es una práctica de caza usada en ciertas zonas de España, principalmente al suroeste de Madrid. Se trata de un sistema en el que los grandes señores crían jaurías de perros sanguinarios e implacables que son soltados en los bosques y dehesas por decenas para perseguir la caza mayor. Mientras tanto, los llamados cazadores se sientan cómodamente en puestos de espera a beber brandi y disparan sobre las piezas que empujan las jaurías hacia sus rifles y escopetas. Para muchos cazadores auténticos, esa es una innoble modalidad de la cinegética.

La política colombiana se ha vuelto un crudo ejercicio de montería. Muchos de los que quieren llevarse el trofeo de la próxima presidencia no están usando las técnicas clásicas de estudiar el terreno, sentir los elementos, observar las huellas y, sobre todo, entender las necesidades... No hacen el ejercicio legítimo de la cacería con la dignidad debida que exige desarrollar el conocimiento, las habilidades y los instintos para merecerse el trofeo. Prefieren depender cómodamente de que el oficio se lo hagan los perros enmontados, mientras ellos, agazapados y camuflados, esperan dar el tiro de gracia.



Santos, en el tramo final de su gobierno, es víctima de una montería política. La jauría digital –orquestada por el montero mayor, que es quien dirige los perros, Álvaro Uribe–, usando las noticias falsas, el miedo, la desinformación y el populismo, quiere exhibir su cabeza en manos de Iván Duque o de la coalición que resulte por los lados de la derecha.



Ya se sabe –como lo reportara EL TIEMPO– de la existencia de operaciones de enlodamiento y ensalzamiento en las redes, pagadas y financiadas por esos señores de la montería, con el propósito de acorralar a este gobierno y darle un golpe de gracia. Hay medios poderosos –de propiedad de quienes se sienten agraviados por medidas de este gobierno y que clasifican de ‘furibistas’– que no ocultan su deseo de venganza a cualquier precio, así ese precio sea desconocer la verdad y los hechos objetivos.



El otro método inhumano es la cacería con veneno. Aun cuando algunas tribus amazónicas usan el curare vegetal en sus flechas y lanzas, este es un método natural aceptable. Desafortunadamente, y a pesar de que está prohibido globalmente, en muchos países se usa el envenenamiento químico para capturar, neutralizar y asesinar, en particular, a los animales más ingenuos y de menor tamaño.



En la política colombiana también hay una estrategia de envenenamiento colectivo a cargo de tramperos profesionales. Haciendo el oficio para los señores de la cacería, se dedican a emponzoñar a la opinión pública contra el presidente Santos y su gobierno. Todo es válido con tal de llevarse el trofeo a casa. Un país que es el segundo más feliz del mundo, como reportó extensamente EL TIEMPO, lo envenenan para que crea que la amargura social es rampante. Mejora significativamente el optimismo sobre el futuro, y hay que darle a la gente, entonces, una poción sedante para adormilar ese sentimiento de esperanza. Baja la violencia a niveles históricos, y los tramperos de oficio envenenan la recuperada tranquilidad de los ciudadanos.



Nuestros antepasados prehistóricos tenían un método de cacería aterrador. Con antorchas, gritos y alaridos provocaban una estampida de animales despavoridos que, ante el miedo, se lanzaban a su propia muerte por acantilados y precipicios. Muchos se extinguieron así. Con sus monterías, venenos y trampas, estos cazadores contemporáneos de la política pueden llevar al suicidio de la nación.



Dictum. Doña Cecilia Santamaría de Cárdenas fue la verdadera catalizadora y el eje de una familia excepcional que ha hecho historia.



GABRIEL SILVA LUJÁN