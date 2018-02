Consultas ilegítimas

La única consulta seria fue la que hizo el Partido Liberal para escoger entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. A pesar de que le dieron palo a César Gaviria –director de la colectividad–, se hizo un ejercicio democrático esencialmente entre los seguidores del liberalismo. El esfuerzo valió la pena, dado que hoy, el candidato De la Calle porta sólidamente el pendón de la victoria interna.

En contraste, las consultas que se realizarán concomitantemente con las elecciones parlamentarias el 11 de marzo –la de la extrema derecha y la de la extrema izquierda– son espurias por razones cualitativas y cuantitativas. La consulta interpartidista de la extrema derecha reúne a Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, cada uno con un bagaje político y electoral que solo coincide en su odio al presidente Santos y las ganas de hacer trizas los acuerdos de paz. Son tres huevitos de gallinas muy diferentes.



Más allá de eso, nada que ver. O es que Marta Lucía va a misa en latín o Iván comulga todos los domingos. O es que las ideas de avanzada del candidato del Centro Democrático –que tantas sospechas despiertan entre los ‘furibistas’– coinciden con las horas de carreta y de cuentos vacíos que echa Ramírez. A ese trío solo lo mantienen unido las ganas de poder y el perrero del Jefe.



Es como los caballos que está rifando Uribe. Creyó que era mejor ofrecer tres que uno. El problema que tiene el Centro Democrático es que el ‘fuera de concurso’ es de paso, y a ese paso –evidente en las encuestas– los va a dejar sin presidente. Sobre la posibilidad de que se cuele Marta Lucía o hasta el mismo Ordóñez –quien cuenta con el voto del clientelismo religioso por las barbaridades homofóbicas que dice– y, por más que estos hacen votos de uribismo cada vez que pueden, el cachorro de la casa es el preferido. Ese es el problemita. De allí que, cualitativamente –en comparación con la consulta liberal–, la interpartidista de la extrema derecha sea un sancocho que ni siquiera va a ser el que quiere Uribe. Una carrera entre un purasangre inglés, una yegua variopinta y un percherón con calzonarias no se vería en el hipódromo. Esa mezcla de opciones no parece corresponder a la esencia de lo que debe ser una consulta democrática.



Petro no se queda atrás. La consulta que aspiraba a aglutinar a la izquierda extrema con la centro-izquierda terminó en una carrera entre un semental electoral, Petro, y un poni, Carlos Caicedo. Es una contienda desproporcionada no solo en capacidad de cada uno para movilizar al electorado, sino también por las escasas coincidencias ideológicas, que no pasan de que ambos candidatos son exguerrilleros y defienden los acuerdos de paz. Es una consulta cualitativamente espuria, como la de la derecha.



Y, como dijo ‘Semana’, todo el mundo quiere “meter la mano”, dado que estas elecciones primarias permiten que al que se le dé la gana interfiera en la escogencia de los candidatos. No pueden ser legítimas unas consultas en las que por lo menos la mitad de los votos pueden provenir de sufragantes que no comparten para nada la afiliación de los candidatos en cuestión. Es hora de aplicar lo que dijo el Centro Democrático cuando anunció a la Registraduría su deseo de hacer una consulta: “No obstante lo anterior, el partido se reserva el derecho a retractarse”. Ojalá. Lo mejor sería que desde ya las declaren improcedentes e inválidas.



Dictum. El documento sobre política exterior que lanzó Vargas Lleras es serio. Dice cosas importantes y hace propuestas sesudas sobre el manejo de las relaciones exteriores del país. Sería bueno que los demás candidatos fueran igual de contundentes.



GABRIEL SILVA LUJÁN