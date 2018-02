La teocracia económica

A Colombia la ha salvado su tecnocracia. El problema hoy es que se quiere volver teocracia. La teocracia le rinde culto a su Dios. Su poder se origina en designar quién cumple o no con los preceptos divinos. Pero la historia nos ha enseñado que no es tan bueno que un puñado de sacerdotes, vicarios de un rito sagrado les digan todos los días a los dirigentes qué pueden o no deben hacer.

Colombia, poco a poco, ha caído en esa trampa. Los países más serios en materia fiscal no le llegan ni a los tobillos al nuestro en materias decisivas, como el nivel de endeudamiento o el déficit fiscal. Solo basta comparar, como lo hizo ‘Portafolio’ recientemente, los indicadores de economías supuestamente más sólidas y sostenibles con los que muestra Colombia. No se puede abogar, por ningún motivo, a favor de la laxitud fiscal o monetaria, cosa que nunca ha ocurrido aquí, gracias a los sacerdotes económicos. Pero todo tiene un límite.



Si se hace el recorrido de la viabilidad monetaria y fiscal de Colombia, construida desde comienzos del siglo pasado y reforzada por el hecho de que no caímos en la ideología de los ‘defaults’ que ocurrieron en Brasil, Argentina y México durante los ochenta, no nos ha ido mal. Los sacerdotes se han impuesto, y su religión de sobriedad fiscal, mal que bien, ha sido acatada. Y debería seguir siendo así, pero cuando ya se propone que la soberanía fiscal se le entregue a un consejo de sabios, que podrían ser muy expertos pero que buscan reemplazar con argumentos sacerdotales la voluntad popular, es –como se diría en Harvard– ‘a little too much’.



La institucionalidad monetaria y fiscal colombiana es excepcional, casi que única, en el contexto regional. Mientras alrededor de las fronteras se inventan malabares y hasta monedas virtuales, aquí seguimos siendo cautos y serios. El dilema es quién manda y hasta dónde se ejerce, en materia cambiaria, monetaria y fiscal, la autoridad del Ejecutivo y la voluntad del pueblo. Todas las revoluciones sin excepción, desde la de los Comuneros, se han construido sobre la insurrección tributaria. Es decir, ese no es tema de creencia.



La propuesta de la Comisión de Gasto Público de crear un consejo fiscal que, como en las épocas de la Inquisición, avale el buen comportamiento del Ejecutivo y del Poder Judicial en materia presupuestal es una injerencia autoritaria y elitista sobre la función de ambos poderes públicos. Además, le usurpa al Congreso su legítimo derecho a conciliar la multiplicidad de intereses regionales, locales y nacionales para que se traduzcan en una realidad presupuestal.



Dados los escándalos de corrupción, soborno y robo descarado, es muy posible que la reacción sea caer en la trampa de entregarles a unos sabios, sacerdotes, el poder de aprobar o rechazar las prioridades que se le asignen al gasto público. Ya tenemos suficiente autonomía monetaria, cambiaria y financiera, como por ejemplo con la independencia constitucional del Banco de la República, para que se intente usurpar el poder del Legislativo en las decisiones de naturaleza fiscal y presupuestal.



Ahí es donde la ideología de los moralistas, que suena espectacular, es profundamente antidemocrática. Los políticos no son innecesarios y no hay que reeemplazarlos por sacerdotes. Son indispensables. Y a ellos los eligieron precisamente para que luchen y tramiten los recursos presupuestales que exigen las comunidades. El problema surge cuando se echan esos recursos a su propio bolsillo. Si es así, a la cárcel. Pero que haya corruptos no da licencia para acabar con el libre juego de la democracia.



Dictum. Gracias por la democracia. Y la vida que nos permite.



GABRIEL SILVA LUJÁN