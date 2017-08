Guerras de conveniencia

Es interesante observar, una vez más, cómo los extremos se unen. Quién hubiese imaginado que enemigos acérrimos como Kim Jong-un –sátrapa de Corea del Norte–, Donald Trump –presidente de EE. UU.– y Nicolás Maduro –dictador de Venezuela– estén buscando desesperadamente lo mismo.

El colapso de Nicolás Maduro se postergaría si ese genocida logra una guerra de conveniencia. Su retórica antiestadounidense, sumada a las provocaciones a Colombia, no solo son belicismos retóricos. Una vez que el presidente Trump amenazó con intervenir directamente en el vecino país, la situación ha escalado dramáticamente.



Es fácil desechar esas bravuconadas como mera retórica. Esa actitud de desdén colectivo fue la misma que le permitió a Hitler invadir a Europa. Pero a la gente hay que creerle, en particular a los dictadores asediados. Colombia debería activar ya la planeación militar para enfrentar una agresión venezolana, por más remota que parezca. Los déspotas con plenos poderes no tienen mesura.



El profesionalismo de los militares y los policías colombianos –que se encuentran entre los mejores del mundo– me permite inferir que las medidas planeadas desde las amenazas de la época de Chávez se están activando con la discreción debida. No sobraría, eso sí, una manifestación doctrinaria de parte del jefe del Estado sobre esa materia y el alistamiento inmediato para el combate de las capacidades estratégicas del país, las cuales han mejorado sustancialmente.



Dado que estamos en la primera fila de un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, ojalá se haya aprovechado la visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, para plantear abiertamente una garantía explícita de solidaridad militar en caso de una agresión venezolana a nuestro territorio o en la eventualidad de que EE.UU. utilice la fuerza militar en ese país. Ese último escenario haría prácticamente inevitable una reacción de las fuerzas de Maduro contra Colombia.



El opresor de Corea del Norte, Kim Jong-un, que tiene a su país siempre al borde de la hambruna masiva, ha elevado con hechos y retórica la posibilidad de una confrontación nuclear con EE. UU. Eso, por inaudito que parezca, como lo dijo EL TIEMPO este domingo, está a la vuelta de la esquina, dada las necesidades políticas de los protagonistas. Trump está buscando una guerra que le convenga, con pocos soldados en tierra y con los mayores dividendos políticos en su país. Ese es el disparador de la opción nuclear. Esa fue la ‘rationale’ para Hiroshima y Nagasaki. Ira y fuego extremos. La diferencia es que Japón no podía retaliar. Kim sí.



La reelección de Trump dependerá de que logre movilizar al país a su favor por una amenaza externa, dada la catástrofe de opinión que está viviendo ante el fracaso del manejo interno. No hay nada más útil que una guerra de conveniencia para generar poderes autoritarios y silenciar a la oposición. Curioso. La guerra, como en Colombia, da más dividendos políticos que lograr la paz.



Sería bueno oír también de las Farc que su solidaridad ideológica con Maduro y su gratitud con el chavismo tiene límites. Esa frontera está establecida por la defensa de la soberanía que siempre han proclamado retóricamente. Que digan de una vez si están dispuestos a combatir, hombro a hombro, con los soldados de Colombia para defender la nacionalidad ante una amenaza externa. Venga de donde venga. Si ellos se abstuvieran de participar en esa guerra con Venezuela, o con Nicaragua, que son mucho más posibles de lo que parece, acabarían con el proceso de paz y los pondría en la condición de apátridas. Escojan de qué lado están.



Dictum. La soberanía energética depende de los yacimientos no convencionales. Apostarle a ese escenario estratégico es definitivo.



GABRIEL SILVA LUJÁN