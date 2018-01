Contra lo que sugiere la sabiduría convencional, la llegada de Trump, con sus actitudes y decisiones, es una oportunidad. Es un universo nuevo lleno de posibilidades de relacionamiento global que le abrió la puerta a la diplomacia centrífuga. Dicha diplomacia es aquella que intenta no someterse a la “fuerza de gravedad” de los designios de los “núcleos” de la geopolítica mundial. El margen de maniobra para una diplomacia autónoma es dinámico en función de las circunstancias del entorno internacional. En la historia han existido épocas en las que no hay derecho al pataleo y otras en las que se afloja la rienda.

El ejemplo por excelencia es la descolonización de África, donde una Europa exhausta no tenía el ánimo ni los recursos para mantener sus extensos dominios, tema en el cual era experta Dora Rothlisberger, mentora de generaciones de politólogos de la Universidad de los Andes. La lección evidente es que los países no pueden desperdiciar las coyunturas geopolíticas que los favorecen.



El gradual desmoronamiento del imperio británico es otra buena ilustración de cómo el cambio de circunstancias genera espacios para la independencia. El debilitamiento económico y militar de Gran Bretaña –a partir de su victoria sobre los nazis– hacía insostenible el control de los inmensos territorios, dominios, protectorados, colonias y demás posesiones de ultramar. Esa circunstancia dio la oportunidad de un mayor margen de maniobra que fue aprovechado a fondo por los súbditos no británicos de la corona.



Después vino la Guerra Fría, en la que la confrontación política y estratégica global entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue acortando, muy rápidamente, las riendas y disminuyendo los espacios para la autonomía y la diplomacia centrífuga. No nos olvidemos de las acciones invasoras imperiales de la URSS sobre Hungría y Checoslovaquia; de la Alianza para el Progreso en el continente americano; del Plan Marshall en Europa; de la Revolución cubana; de la crisis de los misiles...



Trump le ha abierto un boquete al ‘statu quo’ internacional a través de sus actitudes aislacionistas, su unilateralismo y sus insultos, pero ese entorno puede ser extremadamente útil a la diplomacia centrífuga. Los grados de libertad para la innovación y la iniciativa se ampliaron. Por ejemplo, sin permiso, las dos Coreas han iniciado un proceso de diálogo bilateral autónomo que promete mucho más de lo que se había logrado vía la intermediación de las grandes potencias con su bagaje de rivalidades y cálculos geopolíticos, las cuales han subordinado muchas veces los intereses de la nación coreana.



Colombia debería aprovechar también esa piñata. Así lo ha hecho nuestra diplomacia en el pasado. La visita de Charles de Gaulle –entonces rival de EE. UU.– durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Carlos Lleras, desafiando las instituciones financieras de Bretton Woods y al FMI. López Michelsen liderando, con Torrijos y Carlos Andrés Pérez, la devolución de la Zona del Canal de Panamá a sus legítimos dueños. Belisario creando el Grupo de Contadora para encontrar soluciones a las guerras civiles en Centroamérica. Barco impidiendo que nos parquearan un porta-aviones gringo en el límite de nuestro mar territorial y triunfando con la tesis de la corresponsabilidad frente al problema del narcotráfico. Gaviria abriendo relaciones con Cuba y China, en contra de la opinión de tantos. Hay una tradición de diplomacia centrífuga que debemos rescatar.



Dictum. Ante la evidencia de una mafia de la calumnia digital, ya es hora de que la legislación se ajuste para impedir que esos buitres se enriquezcan con el anonimato en internet.



GABRIEL SILVA LUJÁN