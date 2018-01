Preguntas para los candidatos

Tener un buen repertorio de preguntas razonablemente inteligentes para la docena de aspirantes a la presidencia es algo que se agradecería a los periodistas en estos meses de campañas políticas y promesas a granel.

Hasta hoy es poco y trivial lo que han dicho sobre educación. Algunas frases tipo eslogan y promesas hechas para incumplir, como la gratuidad de la educación superior, no son aproximaciones satisfactorias para un país con síntomas preocupantes en su desempeño económico, científico y tecnológico. Los indicadores de 2017 no son alentadores en relación con el crecimiento de la economía, la expansión de la capacidad industrial y la competitividad de muchos sectores con respecto a otros países. De otra parte, la cobertura en educación secundaria y superior parece estar sufriendo un estancamiento notorio.



Todos los estudios internacionales apuntan a la importancia capital de la educación para asegurar el desarrollo en un ambiente global basado en el conocimiento y el uso intensivo de la tecnología. En 2014, según un estudio realizado por Eafit, había un déficit de 15.000 ingenieros, y en ese momento se estimaba que para 2019 se habría elevado a 100.000. No obstante algunas medidas gubernamentales, como las becas del Mintic, la demanda por estas carreras sigue disminuyendo. Esto para no mencionar la vergonzosa precariedad de la matrícula en ciencias básicas, que constituyen el eje central del desarrollo científico.

La cobertura en educación secundaria y superior parece estar sufriendo un estancamiento notorio.

Es imposible pensar en desarrollo económico sin gran industria, y ella no es posible sin personas altamente calificadas, que no se consiguen con una educación básica pésima. Tampoco se puede estimular que haya vocaciones científicas cuando somos el país con peor inversión en investigación del continente y el gobierno le da un manejo errático a la entidad rectora de la política pública.



Sobre estas cosas se debería exigir respuesta a quienes deseen llegar a la presidencia. Yo haría preguntas de este tipo:



¿Cuáles cree que son las reformas estructurales más urgentes que se deben hacer en el sistema educativo para formar los profesionales y científicos que se necesitan?



¿Cree usted que las familias con menos recursos, cuyos hijos no logran los puntajes para entrar a la universidad pública, deben seguir financiando la contratación de doctores, la investigación científica, la internacionalización y el bilingüismo en las universidades a las cuales logran ingresar?



¿Qué experiencia en el sector y qué condiciones profesionales tendrá en su gobierno la persona que esté a cargo de la cartera de educación?



¿De los diez desafíos formulados en el tercer plan decenal de educación, a cuál le daría el mayor énfasis?



Para responder a cualquiera de estas preguntas es necesario tener alguna idea sobre la complejidad del problema educativo. Al menos tendrían que entender los candidatos que no basta invertir un punto más del producto interno, o construir cien o mil colegios, o financiar a treinta o cuarenta mil estudiantes. Quien no entiende los problemas de la educación no puede entender los problemas del país, porque ella se relaciona con la seguridad ciudadana, la equidad, la salud, la corrupción y la incapacidad de construir una identidad nacional fuerte que preserve y fortalezca la democracia.



Todavía estamos en el nivel de repartir cartillas por los colegios para mejorar la calidad, mientras que en otros países se hacen reformas profundas de la estructura curricular de la educación básica, se rediseñan los modelos de educación superior, se fortalecen las alianzas con el sector productivo para la investigación y la innovación y se crean instituciones de educación media orientadas a fomentar vocaciones científicas.



Me encantaría escuchar a tanto candidato hablando con seriedad de lo que deben recibir los niños y jóvenes que iniciarán su vida laboral dentro de quince o veinte años.



FRANCISCO CAJIAO

fcajiao11@gmail.com