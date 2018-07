El eterno retorno

Desde Séneca, pasando por Nietzsche, hasta Eliade, pareciera que seguimos encontrándonos con esa visión circular del tiempo según la cual los mismos acontecimientos se repiten en el mismo orden, tal como ocurrieron, sin posibilidad de variación. Para los estoicos, el mundo era vuelto a su origen por medio de la conflagración, donde todo ardía en fuego. Una vez quemado se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él.

Esta idea me viene con el cambio de gobierno. Vuelve el inicio de los tiempos: los nuevos congresistas comportándose como los viejos, disputando oficinas, vehículos, dignidades... luego serán contratos, cupos indicativos, cargos públicos. Algunos y algunas, protagonistas de la conflagración que hiciera cenizas lo construido en el ciclo anterior, anuncian la nueva creación, la refundación de la era Duque. Y los derrotados a lo suyo: anunciar el inicio de la incineración de lo que aún no ha comenzado para que en cuatro años se vuelva a iniciar la historia.



En su terreno, el presidente electo cumple su rutina de viajes, contactos políticos, moderación de las radicales promesas de campaña y designación de su equipo de gobierno, dando señales del talante que quiere impartirle a su círculo histórico, por fortuna más corto que los dos anteriores.



Algunos de los nuevos ministros cumplen con lo ofrecido en campaña: gente preparada en los sectores a su cargo, un alto porcentaje de mujeres e independientes de los partidos políticos que llevaron a Duque a la presidencia. Esto último no es gran cosa, pues ni siquiera la mayoría de candidatos iniciales tenían partido político y por eso se fueron por firmas. Se dice que la promesa de que serían jóvenes ha sido incumplida, pero muestra sensatez que cargos de tan alta responsabilidad estén en manos de gente que ha superado la segunda adolescencia –que hoy por hoy suele prolongarse más allá de los 40–.

Desde luego, hay una cuota significativa de la línea dura del Centro Democrático, como es natural para el partido que fabricó al presidente. No son jóvenes y su perfil es político –y no es una crítica–: el ejercicio del poder es un asunto político, así que un gabinete sin esta experticia estaría sin brújula. Pero también es evidente que son estos cargos los que marcan el rumbo, así que el rumbo será seguramente el que corresponde a su afiliación ideológica.



En lo que toca a Educación, el nombramiento de María Victoria Angulo cumple un requisito ausente en quienes antes han desempeñado el cargo: conoce el sector por dentro. Su trayectoria le ha permitido conocer los problemas de la educación superior en el detalle y en el terreno. En su paso por Empresarios por la Educación se enfocó en la formación de los rectores de los colegios y propició acuerdos entre empresas y secretarías de Educación. Y en Bogotá ha conocido las restricciones y fortalezas de los municipios en su capacidad de gestionar tanto los recursos como la calidad.



Como ocurre con los ministros de Salud, Industria, Justicia y Minas, la doctora Angulo le ahorrará al país el altísimo costo de la larga curva de aprendizaje que han tenido que hacer sus antecesoras. Para romper la maldición del eterno retorno y la compulsión a refundar el mundo cada cuatrienio hace falta conocer e identificar nuevos grupos de interés y saber los problemas inmanejables y los mecanismos perversos que ocasionan el pillaje de los recursos que deben ir a los niños.



Pero el optimismo que despierta alguien capaz no podrá por sí solo asegurar el éxito, pues detrás de las capacidades profesionales siempre habrá una agenda política que todavía no conocemos. Esperamos que no haya la miopía y la estupidez de reducir la calidad a unos indicadores y se fortalezca el propósito central de todo proceso educativo: formar ciudadanos en una cultura de convivencia y paz.



