Duque, presidente

Difícilmente podría imaginarse, un ciudadano del común, que llegaríamos a un nivel de incertidumbre y mal gobierno como en el que estamos. Tampoco nadie imaginó, incluso los más pesimistas, el lánguido y desafortunado final de Juan Manuel Santos.

Quedó en evidencia que su gobierno terminó el 26 de noviembre de 2016, día en que se firmó el acuerdo de paz. A partir de ese momento se respira una incuria del Estado en la cual el timonel se encuentra bajo la conducción de varios ministros de bajo perfil, quienes han hecho lo que pudieron en año y medio de interinidad.



Ante esta situación, el nuevo presidente tendrá que enfrentar múltiples desafíos. Veamos algunos.



1. Ponerse al frente de la recuperación de zonas de no derecho como el Catatumbo, Tumaco, Chocó y cientos de territorios en este país. Santos entrega una Colombia con más de 200.000 hectáreas de coca que han permitido que nuestro territorio se haya convertido en el sitio favorito de los carteles internacionales de droga. También cientos de menores han sido atrapados por el vicio sin que el Estado se apersone de ese drama. Miles de familias sufren diariamente esta situación.



2. Reformar e implementar el sistema de justicia transicional. En ese punto, reducir la temporalidad de la JEP y reglamentarla adecuadamente. El caso de las trampas a la extradición de Santrich y el que la JEP haya abusado de su función de reglamentación al establecer normas de procedimiento que le competen al Congreso es un mensaje de alerta para el próximo presidente.



Es necesario que el nuevo jefe de Estado ponga en orden el eje central de ese sistema consistente en exigir que delincuentes de lesa humanidad reparen, garanticen no repetición, digan la verdad y tengan castigos transicionales verdaderos. Debe establecerse una reforma que implique en la JEP que decir la verdad conlleva la asunción de responsabilidad, además de que recupere a los guerrilleros desmovilizados del proceso de paz y los ayude a reinsertarse. Estas reformas salvarán el sistema de transición de la acción de este gobierno y de los jueces de la JEP que lo están haciendo trizas.



3. Adelantar una reforma de la justicia en la cual se superen los problemas estructurales en la administración y en la estructura de la rama. Al día de hoy existen instituciones fallidas que han impedido que se le pongan límites a la corrupción. Lo que requerimos es mejor y rápida justicia para evitar que los ciudadanos utilicen la venganza con mano propia para resolver sus controversias.



4. Gobernar para las regiones. No podemos estar abocados a seguir viendo cómo se dirige solo desde Bogotá. El país requiere presencia del próximo presidente y de su gobierno. Lo contrario es seguir observando cómo se pierde el control del país desde lo político, económico, social y militar. Para poner un ejemplo, miremos el caso de Tumaco, donde el dueño del territorio es alias Guacho y decenas de bandas que han marcado de sangre y dolor esos lugares.



5. Repensar el proceso con el Eln, otorgando un plazo perentorio para su desmovilización, desarme y reinserción con concentración, verificación internacional y penas de prisión limitadas. El país sabrá a qué atenerse con este grupo que ha respondido cada gesto de paz con el asesinato inmisericorde de policías y civiles.



6. Promover la innovación y la creatividad para que nuevas empresas surjan y la inversión extranjera siga llegando a Colombia. Esta visión le permitirá al país alternar en unos años la extracción de recursos minerales no renovables con otros productos que nos permitirán subsistir cuando los recursos se agoten.



7. Establecer una política diplomática que protegerá nuestros territorios abandonados fronterizos contra los embates de Nicaragua y Venezuela. Deben establecerse consejos fronterizos, logrando una diplomacia activa en las fronteras. Del mismo modo, mostrarle al mundo resultados concretos en la consolidación de nuestra nación como un lugar donde la paz no responda a una transición de años, sino una salida rápida y concreta en la cual las víctimas sean las principales favorecidas.



8. Adelantar una política social que permita trabajar en los diferentes frentes, como educación, salud y pensiones. Se requiere adelantar reformas esenciales para llevar grandes avances del Estado a las poblaciones no beneficiadas.



9. Impedir que Gustavo Petro, populista y exadalid del régimen chavista pretenda cambiar el rumbo de un país que a pesar de las dificultades históricas que ha vivido, sigue enfocando su destino en el mercado, el liberalismo, el Estado social de derecho, el respeto de la propiedad privada y la Constitución. Pensar en un jefe de Estado que considere que su primera medida sea convocar una constituyente me lleva a pensar en la satrapía y el exilio de venezolanos. Recuerden la lapidaria frase ‘juro sobre esta moribunda Constitución’. Tener presente la inopia de ese país, la desinstitucionalización, la cercanía del modelo de terror y el fin de las garantías y derechos es definitorio para votar.



Estos desafíos me llevan a pensar que es necesario que se le permita a una nueva generación construir un relato para Colombia; por esa razón votaré en primera y segunda vuelta por Iván Duque porque lo conozco desde hace 25 años y representa el carácter, el temple, la honestidad, los principios y la visión para enfrentar los grandes problemas de Colombia.



Adenda. Maravillosa novela del argentino Andrés Neuman 'Fractura', Alfaguara, 2018. Una aventura literaria en la cual circula Tokio, París, Madrid y Buenos Aires a través de un personaje tan simple como genuino.



FRANCISCO BARBOSA